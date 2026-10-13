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Лапорта: Барселона играе най-добрия футбол в света, атмосферата в отбора е ключът

  • 13 окт 2026 | 13:56
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази огромно задоволство от високото ниво на отбора под ръководството на Ханзи Флик часове преди гостуването на Галатасарай в Истанбул в основната фаза на Шампионската лига. Каталунският клубен бос категорично заяви амбициите за триумф в най-престижния европейски турнир и отклони всякакви въпроси, свързани с Реал Мадрид.

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

„С цялата скромност мога да кажа, че Барса в момента показва най-стойностния футбол както в Европа, така и в света. Има и други силни състави, като ПСЖ и Байерн (Мюнхен), които също са сред основните претенденти за трофеите. Изненади винаги са възможни и трябва да бъдем бдителни, но по отношение на качеството и атрактивността ние сме отборът, който играе най-добре и създава истинско зрелище. Правим така, че футболните привърженици и нашите фенове да се забавляват“, заяви Лапорта.

Клубният президент се пошегува по темата за Винисиус и подчерта, че няма намерение да коментира случващото се в Реал Мадрид. Вместо това той акцентира върху хармонията в съблекалнята: „Атмосферата и отборният дух са ключът към нашия успех. Това е заслуга на Флик и неговия екип, както и на спортния директор Деко. Сътрудничеството между Деко и Флик дава отлични резултати. В тима цари амбиция – всеки, който получи шанс за изява, се представя на висота, а останалите се стремят да покажат още по-добра игра“.

Запитан за шансовете на младата звезда Ламин Ямал да спечели „Златната топка“, Лапорта изрази пълна подкрепа към таланта: „Дано Ламин вземе отличието, той напълно го заслужава“.

Президентът на „блаугранас“ очерта и основните цели за сезона: „Стремежът ни е да бъдем конкурентоспособни и да се борим за победа във всички надпревари, в които участваме. Разполагаме с изключително балансиран състав, благодарение на свършената работа от Деко и неговите сътрудници. Изискванията са максимални. Започнахме убедително в първенството, предстоят ни мачовете за Суперкупата и Купата на Испания, където отново ще преследваме отличията. Голямата мечта и ясна цел за всички в клуба през тази кампания обаче остава трофеят в Шампионската лига“.

По отношение на сблъсъка с турския шампион Галатасарай ръководителят добави: „Това е двубой от Шампионската лига – най-силният клубен турнир. Намираме се в отличен момент, проведохме интензивна тренировка, футболистите са пределно мотивирани и усещането преди мача е изключително позитивно“.

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Снимки: Imago

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