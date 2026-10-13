Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

На 13 октомври (вторник) ще се изиграят девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още девет срещи. Програмата за вторника е разпределена в два часови диапазона – двата ранни двубоя започват в 19:45 часа българско време, а останалите седем са от 22:00 часа. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Всички късни мачове от Шампионската лига в комбинирано предаване ще може да наблюдавате на платформата Champions TV.

Най-очакваната среща е в Истанбул, където Галатасарай приема Барселона. Каталунците тръгнаха по възможно най-убедителния начин с разгрома 5:1 над Фейенорд, докато турците загубиха с 1:3 при визитата си на Спортинг Лисабон и остават без точка. Атмосферата на „Рамс Парк“ традиционно е сред най-тежките на континента, което прави задачата на гостите по-сложна, отколкото изглежда на хартия.

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Сериозен интерес предизвиква и двубоят на „Метрополитано“, където Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед. Мадридчани загубиха с 1:2 на „Анфийлд“ срещу Ливърпул в първия кръг, а англичаните започнаха с категоричното 4:0 над Сабах. За тима на Диего Симеоне това е мач, в който трябва да спре негативния старт, преди да изостане сериозно в подреждането.

Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

На „Емиратс“ Арсенал е домакин на Лил. „Артилеристите“ са сред отборите с пълен актив след успеха с 1:0 в Неапол, докато французите тръгнаха с домакинско поражение от Реал Бетис с 2:3 и имат нужда от незабавна реакция.

Арсенал с домакинство на отбора на Анчелоти младши в ШЛ

Интер приема Брюж на „Сан Сиро“ в среща между два тима, които започнаха кампанията със загуби. Италианците отстъпиха с 1:2 на Реал Мадрид, а белгийците изпуснаха аванс и паднаха с 2:3 от Астън Вила у дома.

Интер с белгийско предизвикателство

Байерн (Мюнхен) гостува на норвежкия Викинг в Ставангер. Баварците откриха участието си с разгром 5:0 над Бодьо/Глимт, докато домакините загубиха с 1:3 в Щутгарт в дебюта си на този етап от турнира.

Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков

Лайпциг приема ПСВ Айндховен след тежък старт за германците, които бяха разбити с 1:4 от Комо. Нидерландците пък завършиха 1:1 срещу Шахтьор Донецк.

Виляреал е домакин на Наполи в двубой между два отбора, останали без точка. Испанците водеха, но отстъпиха с 2:3 в Дортмунд, а италианците загубиха с 0:1 от Арсенал на своя „Диего Армандо Марадона“.

В ранния часови пояс от 19:45 часа са двата останали мача. Ланс приема Спортинг (Лисабон) в сблъсък между два тима с пълен актив, след като французите спечелиха с 3:2 в Прага, а португалците надвиха Галатасарай. В другата среща азербайджанският Сабах е домакин на Славия Прага в Баку, като и двата отбора започнаха с поражения.

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