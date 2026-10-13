Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Шампионска лига

Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

  • 13 окт 2026 | 07:58
  • 2787
  • 0
Шампионската лига се завръща с любопитни сблъсъци

На 13 октомври (вторник) ще се изиграят девет мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още девет срещи. Програмата за вторника е разпределена в два часови диапазона – двата ранни двубоя започват в 19:45 часа българско време, а останалите седем са от 22:00 часа. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Всички късни мачове от Шампионската лига в комбинирано предаване ще може да наблюдавате на платформата Champions TV.

Най-очакваната среща е в Истанбул, където Галатасарай приема Барселона. Каталунците тръгнаха по възможно най-убедителния начин с разгрома 5:1 над Фейенорд, докато турците загубиха с 1:3 при визитата си на Спортинг Лисабон и остават без точка. Атмосферата на „Рамс Парк“ традиционно е сред най-тежките на континента, което прави задачата на гостите по-сложна, отколкото изглежда на хартия.

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Сериозен интерес предизвиква и двубоят на „Метрополитано“, където Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед. Мадридчани загубиха с 1:2 на „Анфийлд“ срещу Ливърпул в първия кръг, а англичаните започнаха с категоричното 4:0 над Сабах. За тима на Диего Симеоне това е мач, в който трябва да спре негативния старт, преди да изостане сериозно в подреждането.

Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти
Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

На „Емиратс“ Арсенал е домакин на Лил. „Артилеристите“ са сред отборите с пълен актив след успеха с 1:0 в Неапол, докато французите тръгнаха с домакинско поражение от Реал Бетис с 2:3 и имат нужда от незабавна реакция.

Арсенал с домакинство на отбора на Анчелоти младши в ШЛ
Арсенал с домакинство на отбора на Анчелоти младши в ШЛ

Интер приема Брюж на „Сан Сиро“ в среща между два тима, които започнаха кампанията със загуби. Италианците отстъпиха с 1:2 на Реал Мадрид, а белгийците изпуснаха аванс и паднаха с 2:3 от Астън Вила у дома.

Интер с белгийско предизвикателство
Интер с белгийско предизвикателство

Байерн (Мюнхен) гостува на норвежкия Викинг в Ставангер. Баварците откриха участието си с разгром 5:0 над Бодьо/Глимт, докато домакините загубиха с 1:3 в Щутгарт в дебюта си на този етап от турнира.

Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков
Байерн с люто гостуване на Скандинавския полуостров под ръководството на Кабаков

Лайпциг приема ПСВ Айндховен след тежък старт за германците, които бяха разбити с 1:4 от Комо. Нидерландците пък завършиха 1:1 срещу Шахтьор Донецк.

Виляреал е домакин на Наполи в двубой между два отбора, останали без точка. Испанците водеха, но отстъпиха с 2:3 в Дортмунд, а италианците загубиха с 0:1 от Арсенал на своя „Диего Армандо Марадона“.

В ранния часови пояс от 19:45 часа са двата останали мача. Ланс приема Спортинг (Лисабон) в сблъсък между два тима с пълен актив, след като французите спечелиха с 3:2 в Прага, а португалците надвиха Галатасарай. В другата среща азербайджанският Сабах е домакин на Славия Прага в Баку, като и двата отбора започнаха с поражения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Нов скандал се задава във ФИФА, Инфантино не е декларирал милион и половина евро

Нов скандал се задава във ФИФА, Инфантино не е декларирал милион и половина евро

  • 13 окт 2026 | 03:03
  • 8261
  • 7
Джерард: Какво да кажем за моментите, които Манчестър Сити отнеха от останалите?

Джерард: Какво да кажем за моментите, които Манчестър Сити отнеха от останалите?

  • 13 окт 2026 | 02:47
  • 2547
  • 4
Райс и Трабзонспор искат да задържат Онана

Райс и Трабзонспор искат да задържат Онана

  • 13 окт 2026 | 04:34
  • 2591
  • 0
Посрещнаха Петев и Димитров като герои

Посрещнаха Петев и Димитров като герои

  • 13 окт 2026 | 01:45
  • 2420
  • 0
Все по-близо! Гол номер 981 на Роналдо изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

Все по-близо! Гол номер 981 на Роналдо изведе Ал-Насър до първа победа в Азиатската Шампионска лига

  • 13 окт 2026 | 00:37
  • 8116
  • 13
Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

  • 13 окт 2026 | 00:07
  • 6480
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 21:54
  • 46722
  • 202
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 21:50
  • 223710
  • 64
БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

БФ Борба с нов сигнал до прокуратурата: Иска разследване на подписката на ЦСКА

  • 13 окт 2026 | 08:48
  • 2403
  • 4
Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

Атлетико и Юнайтед в сблъсък на контрасти

  • 13 окт 2026 | 07:26
  • 862
  • 0
Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

Може ли Галатасарай да превърне Истанбул в ад за безгрешната Барселона?

  • 13 окт 2026 | 07:48
  • 996
  • 1