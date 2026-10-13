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Спортинг се справи и с Ланс

  • 13 окт 2026 | 21:45
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Португалският гранд Спортинг (Лисабон) спечели и втория си мач от основната фаза на Шампионската лига, след като записа успех с 2:0 като гост на френския Ланс.

Домакините, чиито фенове показаха прекрасна хореография преди началото на мача, бяха тези, които отправиха по-голям брой удари и владееха топката през повечето време, но не успяха да реализират нито едно от своите положения. За сметка на това, „лъвовете“ успяха да вземат аванс още с първия си изстрел в двубоя. Това стана в 22-рата минута, когато Луис Суарес се разписа отблизо след асистенция на Нестори Иранкунда. В 34-тата минута Франьо Иванович можеше да изравни, но далечният му шут срещна гредата. Вместо това лисабонци отбелязаха втори гол в 74-тата минута. Тогава появилият се от пейката секунди по-рано Силас Андерсен пусна извеждащ пас за Иса Думбия, който търкулна топката покрай излезлия напред Робин Рисер, с което оформи крайния резултат.

Така Спортинг надгради върху домакинската победа с 3:1 над турския Галатасарай, а Ланс допусна първа загуба в турнира след успеха с 3:2 над Славия (Прага) в Чехия.

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Снимки: Gettyimages

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