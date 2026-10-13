Исторически успех за Сабах на Дамбраускас

Сабах постигна исторически първи успех в Шампионската лига, побеждавайки на свой терен с 2:0 Славия (Прага). След като в миналия кръг загуби с 0:4 гостуването си на Манчестър Юнайтед, днес азербайджанският тим, създаден през 2017 година, се поздрави с победа в първия си домакински двубой в най-престижната клубна футболна надпревара. Чешкият тим няма нито една точка, а вече е без успех в ШЛ в 21 поредни срещи.

🚨🇦🇿 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sabah FK have made HISTORY! They have won their first ever match in the league phase of the UEFA Champions League. ✅ Reminder: Sabah FK were only formed in 2017. This is incredible. 👏 https://t.co/4sc6FQlGUN — EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2026

Първото полувреме бе доста равностойно, като двата отбора създадоха малко ситуации. В 17-ата минута Кахийм Парис получи вдясно от Симич и прати топката във вратата на Маркович, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада.

Гостите имаха една голяма възможност. В 39-ата минута Аяоси върна към Хори, който първо не успя да уцели добре топката, но след това нанесе удар, който бе блокиран пред голлинията от Солве. В добавеното време Щурм проби отдясно, преодоля Покатилов и подаде към Вълчек, който от метър нацели гредата. Впоследствие обаче бе маркирана и засада, така че този пропуск не се оказа толкова съществен.

Сабах откри резултата четири минути след началото на втората част. Лепиници бе изведен отляво, след което върна към Парис малко след границата на наказателното поле. Ямаецът нанесе плътен удар по земя, с който прати топката в ъгъла, вкарвайки историческия първи гол за Сабах в Шампионската лига.

Azerbaijani club Sabah get their first-ever win in the UCL League Phase after beating Slavia Praha 2-0 🇦🇿👏 https://t.co/0DIxqOtzrf — B/R Football (@brfootball) October 13, 2026

Славия опита да отговори и пропусна няколко много добри ситуации чрез Щурм, Провод, Новак и Хори. Така се стигна до 88-ата минута, когато Джой-Ленс Микелс удвои преднината на домакините. Маркович излезе извън наказателното си поле, за да пресече дълго подаване, но се получи рикошет, след който топката се озова в Микелс, който стреля по земя от над 35 метра. Изглеждаше, че Сюлейман ще изчисти пред голлинията, но се подхлъзна и топката мина между краката му и влезе във вратата на гостите за 2:0.

До края Провод пропусна още една добра ситуация за тима от Прага.

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