Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа говори пред медиите преди утрешния двубой срещу ПСВ Айндховен у дома от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Белгийският страж коментира своето бъдеще, атмосферата на „Сантяго Бернабеу“, формата на съотборниците си и работата с наставника на тима.
Реал официално обяви новината за Куртоа
Куртоа сподели удовлетворението си от удължаването на своя договор с „кралете“: „Изключително щастлив и горд съм, че подписах за още един сезон. Моята цел винаги е била да прекратя състезателната си кариера тук. Оценявам високо доверието, което ръководството ми гласува.“
Опитният вратар бе попитан и за влиянието на ръста и присъствието му върху противниковите нападатели: „Когато се засичам с нападатели, често ми казват, че изглеждам огромен. Понякога има ситуации, които не са класически спасявания – просто излизаш напред, затваряш ъгъла и ги принуждаваш да търсят прецизен удар. Имам и забавна случка от престоя си в Челси, когато бях на пейката със счупен пръст, а титуляр беше Чех. Треньорът тогава предпочете аз да бъда в резервния състав, защото внушавам по-голям респект.“
Куртоа коментира и формата на бразилската звезда Винисиус: „Всички в отбора се подкрепяме взаимно. Той е позитивно момче и умее да бъде самокритичен. Футболната кариера е дълга и е невъзможно да поддържаш максимална форма във всеки сезон – единствените изключения, за които се сещам, са Меси и Кристиано. Напоследък отново виждам искрата в него. Важно е да се чувства свободен на терена, защото имаме нужда от най-добрата му версия.“
Относно освиркванията от трибуните на „Бернабеу“, белгиецът показа разбиране към публиката: „Освирквания има по всички стадиони. Привържениците плащат немалко средства, за да ни гледат, и имат пълното право да изразяват мнението си. Именно високите изисквания правят този клуб толкова велик. Подобни реакции не помагат по време на игра, защото внасят колебание, но след неубедителното представяне срещу Селта феновете показаха какво мислят. В същото време те ни дадоха невероятна подкрепа при обрата в предишния мач.“
Вратарят се изказа ласкаво и за наставника си Жозе Моуриньо: „Познавам го още от времето, когато бях на двайсет и две години. С времето всеки човек трупа опит и се променя. В съблекалнята той действа спокойно, но когато се налага да говори директно – както се случи на полувремето в миналия двубой – го прави категорично. Той е изключителен специалист.“
Що се отнася до „Златната топка“ и вратарите, Куртоа каза: „Да, разбира се. Има вратари, които са променили стила на някои отбори по отношение на това дали да се оказва натиск или не. Нойер беше близо... но имаше Меси и Кристиано. И аз имах шансове една година, очаквах да съм по-напред, но Бензема беше голям победител. Мога да го разбера, защото ние можем да блеснем, а в последната минута Килиан вкарва страхотен гол... и хората ще си спомнят именно това.
За да може един отбор да печели трофеи, всичко започва с един велик вратар. Сега получаваме по-голямо признание в договорите, защото осъзнават колко сме важни. Трудно е, но се надявам някой ден вратар да успее да го спечели. Не знам какъв сезон ще трябва да изиграя... но се надявам да стане. Аз, когато съм с Вини, Арда, Джуд... кажи ми как ще гласуват за мен?“
На въпрос дали се смята за най-великия вратар в клубната история, Куртоа запази скромност: „Не е моя работа да давам такива оценки. С оглед на постигнатото и кариерата ми вероятно съм сред водещите имена, но през Реал Мадрид са минали легендарни фигури на този пост. Всяка епоха има своите герои, а думата принадлежи на мадридистите.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google