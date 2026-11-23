Тибо Куртоа: Искам да завърша кариерата си в Реал Мадрид, Моуриньо е изключителен

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа говори пред медиите преди утрешния двубой срещу ПСВ Айндховен у дома от петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Белгийският страж коментира своето бъдеще, атмосферата на „Сантяго Бернабеу“, формата на съотборниците си и работата с наставника на тима.

Реал официално обяви новината за Куртоа

Куртоа сподели удовлетворението си от удължаването на своя договор с „кралете“: „Изключително щастлив и горд съм, че подписах за още един сезон. Моята цел винаги е била да прекратя състезателната си кариера тук. Оценявам високо доверието, което ръководството ми гласува.“

🚨 Courtois: “I am very happy and proud to have signed for another year. My goal is to FINISH my career HERE I just need to stay healthy. I’m pleased with the trust the club has shown in me.” https://t.co/IJGqbyZV3G — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2026

Опитният вратар бе попитан и за влиянието на ръста и присъствието му върху противниковите нападатели: „Когато се засичам с нападатели, често ми казват, че изглеждам огромен. Понякога има ситуации, които не са класически спасявания – просто излизаш напред, затваряш ъгъла и ги принуждаваш да търсят прецизен удар. Имам и забавна случка от престоя си в Челси, когато бях на пейката със счупен пръст, а титуляр беше Чех. Треньорът тогава предпочете аз да бъда в резервния състав, защото внушавам по-голям респект.“

Куртоа коментира и формата на бразилската звезда Винисиус: „Всички в отбора се подкрепяме взаимно. Той е позитивно момче и умее да бъде самокритичен. Футболната кариера е дълга и е невъзможно да поддържаш максимална форма във всеки сезон – единствените изключения, за които се сещам, са Меси и Кристиано. Напоследък отново виждам искрата в него. Важно е да се чувства свободен на терена, защото имаме нужда от най-добрата му версия.“

🚨 Courtois: “If I’m the best GK in the history of Real Madrid? It’s not for me to say. I imagine I’d be up there, but every era is different. You can’t compare today’s rules with those from 20 or 30 years ago. I’m proud to be a part of Real Madrid’s history.” https://t.co/vuDInt3023 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2026

Относно освиркванията от трибуните на „Бернабеу“, белгиецът показа разбиране към публиката: „Освирквания има по всички стадиони. Привържениците плащат немалко средства, за да ни гледат, и имат пълното право да изразяват мнението си. Именно високите изисквания правят този клуб толкова велик. Подобни реакции не помагат по време на игра, защото внасят колебание, но след неубедителното представяне срещу Селта феновете показаха какво мислят. В същото време те ни дадоха невероятна подкрепа при обрата в предишния мач.“

Вратарят се изказа ласкаво и за наставника си Жозе Моуриньо: „Познавам го още от времето, когато бях на двайсет и две години. С времето всеки човек трупа опит и се променя. В съблекалнята той действа спокойно, но когато се налага да говори директно – както се случи на полувремето в миналия двубой – го прави категорично. Той е изключителен специалист.“

🚨 Courtois: “Mourinho? I’ve known him since I was 22, that was a long time ago. He has more experience now. You change as the years go by. Perhaps he takes things more calmly. He’s a laid-back person, but when he needs to speak his mind, he does so clearly. Like the other day at halftime (smiles) he spoke his mind.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2026

Що се отнася до „Златната топка“ и вратарите, Куртоа каза: „Да, разбира се. Има вратари, които са променили стила на някои отбори по отношение на това дали да се оказва натиск или не. Нойер беше близо... но имаше Меси и Кристиано. И аз имах шансове една година, очаквах да съм по-напред, но Бензема беше голям победител. Мога да го разбера, защото ние можем да блеснем, а в последната минута Килиан вкарва страхотен гол... и хората ще си спомнят именно това.

🚨 Courtois: “Ballon D’Or for a goalkeeper? Neuer came close in 2014 and finished third. As for 2022, I had hoped to rank higher. Karim deserved it, but I believe I should have been placed higher. You hear journalists say that goalkeepers have the Yashin Trophy, I get that, it’s difficult. We might put on a great performance, but then Mbappé could score in the final minute, and that’s what people will remember. It’s complicated, but a team starts with a good goalkeeper.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 23, 2026

За да може един отбор да печели трофеи, всичко започва с един велик вратар. Сега получаваме по-голямо признание в договорите, защото осъзнават колко сме важни. Трудно е, но се надявам някой ден вратар да успее да го спечели. Не знам какъв сезон ще трябва да изиграя... но се надявам да стане. Аз, когато съм с Вини, Арда, Джуд... кажи ми как ще гласуват за мен?“

На въпрос дали се смята за най-великия вратар в клубната история, Куртоа запази скромност: „Не е моя работа да давам такива оценки. С оглед на постигнатото и кариерата ми вероятно съм сред водещите имена, но през Реал Мадрид са минали легендарни фигури на този пост. Всяка епоха има своите герои, а думата принадлежи на мадридистите.“

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