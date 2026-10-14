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„Жълтата подводница“ изплува след ранен гол на Наполи

  • 14 окт 2026 | 00:42
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„Жълтата подводница“ изплува след ранен гол на Наполи

Испанският Виляреал осъществи пълен обрат и записа домакински успех с 3:1 над италианския Наполи във втория им двубой от Шампионската лига.

Гостите бяха тези, които поведоха в резултата още в 8-ата минута, когато Луиш Жуниор изби удара с глава на Амир Рахмани в напречната греда, но защитникът беше точен при своята добавка. „Жълтата подводница“ обаче направи светкавичен пълен обрат. В 23-тата минута Жорж Микаутадзе пресече пас назад на Матео Политано към Ваня Милинкович-Савич и с удара си прати топката покрай вратаря. Само три минути по-късно Сантиаго Моуриньо даде аванс на своя тим със страхотен шут от голямо разстояние. Така десният бек стана единственият играч в историята на Виляреал, който се разписва в първите два мача на тима в ШЛ. След равностойното първо полувреме, през втората част домакините взеха превес и така в 86-ата минута убиха интригата с третия си гол след мощен шут на резервата Тани Олувасей.

За Виляреал победата е първа в турнира през сезона предвид загубата с 2:3 в гостуването на германския Борусия (Дортмунд). Наполи пък допусна втора поредна загуба в ШЛ след тази с 0:1 като домакин на английския първенец Арсенал.

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Снимки: Gettyimages

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