Атлетико Мадрид 1:0 Манчестър Юнайтед, гол в първата минута

Атлетико Мадрид и Манчестър Юнайтед играят на "Метрополитано" при резултат 1:0 в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Пабло Бариос откри резултата в първата минута.

Ситуацията при "червените дяволи" е доста по-различна, въпреки че те записаха убедителна победа в първия кръг срещу Сабах. Ман Юнайтед има едва два успеха в осемтте си мача от началото на сезона. Преди няколко дни дойде поредното разочарование, когато Тотнъм стигна до 1:1 на "Олд Трафорд" след късен гол.

Representing United in Madrid... 👊🔥 https://t.co/yppqbPxIN3 — Manchester United (@ManUtd) October 13, 2026

Преди двубоя на "Метрополитано" ще има минута мълчание за майката на капитана на Атлетико Коке, която почина по-рано днес. Футболистът ше пропусне срещата, а съотборниците му ще играят с черни ленти на ръкавите.

Лятното попълнение Карлос Балеба излиза като титуляр за първи път за Манчестър Юнайтед. Той заменя контузения Коби Мейну в халфовата линия. Майкъл Карик е направил пет промени от мача с Тотнъм. Две от тях са в защита, където Диого Далот и Ейдън Хевън са титуляри за сметка на Люк Шоу и Хари Магуайър. Амад Диало и Матеус Куня започват на резервната скамейка, а техните места сред титулярите заемат Андрей Сантос и Маркъс Рашфорд.

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Снимки: Gettyimages