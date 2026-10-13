Интер 0:0 Брюж, начало на мача

Отборите на Интер и Брюж играят при 0:0 на „Джузепе Меаца“ в двубой от втория кръг в основната фаза на Шампионската лига.

През уикенда Интер стигна до убедителен успех с 3:0 в шампионатното си домакинство срещу Парма. Спрямо този двубой старши треньорът Кристиан Киву направи общо четири промени и на мястото на Бенжамен Павар, Карлос Аугусто, Петър Сучич, Хенрих Мхитарян и Франческо Пио Еспозито от предния мач тази вечер стартираха Мануел Аканжи, Алесандро Бастони, Николо Барела, Пьотър Жиелински и Лаутаро Мартинес. Сред резервите на Интер пък попадна Александър Станкович, който до миналия сезон бе част от Брюж и след това халфът премина при "нерадзурите".

I ragazzi sono tornati a casa ✨🏟️ https://t.co/cXDpdRxKCB — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 13, 2026

Интересното бе, че имаше и реципрочен момент на белгийската скамейка, тъй като за титулярният страж на гостите Ян Зомер нямаше проблеми и сложи ръкавиците, като той самият бе само до преди няколко месеца бе на "Джузепе Меаца" и имаше основна роля при спечелените титли в Серия А през 2024 и 2026 година. Иначе Брюж също влезе с доза самочувствие предвид успеха си в белгийската Юпилер Про Лига в последния кръг с 4:1 при визитата на Ла Лувиер.

On stage. 👥✨ https://t.co/f3EcKYYeRl — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 13, 2026

ИНТЕР - БРЮЖ

ШАМПИОНСКА ЛИГА, ОСНОВНА ФАЗА

II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Интер: 1. Мартинес, 31. Бисек, 25. Аканжи, 95. Бастони, 17. Диуф, 23. Барела, 20. Чалханоглу, 7. Желински, 32. Димарко, 10. Мартинес, 9. Тюрам

Старши треньор: Кристиан Киву

Брюж: 1. Зомер, 64. Сабе, 58. Спилеерс, 44. Мехеле, 65. Сейс, 9. Форбс, 10. Ветлесен, 8. Потс, 20. Ванакен, 11. Вържили, 7. Трезолди

Старши треньор: Иван Леко

НАЧАЛО: 13 октомври 2026 г. (вторник) | 22:00 часа

СТАДИОН: „Джузепе Меаца“, Милано (Италия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Рохит Саги (Норвегия)

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