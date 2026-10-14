Байерн направи обрат от 0:2, но не успя да победи Викинг, Кабаков изгони Олисе

Байерн (Мюнхен) записа второ поредно равенство в рамките на няколко дни, след като взе само точка от гостуването си в Норвегия, завършвайки 3:3 с Викинг. Баварците започнаха зле този двубой след равенството с Аугсбург през уикенда и изоставаха на почивката с 0:2 след попадения на Джани Стенснес (2') и Петер Кристиансен (38'). Хари Кейн обаче за пореден път поведе Байерн и отборът на Венсан Компани стигна до пълен обрат. Капитанът на Англия намали от дузпа в 54-тата минута, а шест след това отново той направи 2:2. Луис Диас направи пълен обрат в 61-вата минута. 1/4 час преди края Байерн остана с човек по-малко, след като българският рефер Георги Кабаков показа два последователни жълти картона на Майкъл Олисе, който извърши две поредни нарушения, а след това хвърли топката в лицето на Трипич. Викинг се възползва от численото си предимство и изравни резултата в 90-ата минута, когато Кристофер Хауген бе точен с глава. В добавеното време домакините дори можеха да стигнат до победата, но Урбиг направи много важно спасяване.

A night to remember for Viking 🥵 #UCL https://t.co/cToGW5z2mx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Компани бе направил шест промени в състава, който завърши наравно 2:2 срещу Аугсбург през уикенда. Урбиг замени Нойер на вратата, а Лаймер, Ким, Браун, Бишоф и Карл влязоха на местата на Станишич, Упамекано, Дейвис, Павлович и Сайбари.

Съставът на Викинг бе идентичен с този от победата с 2:0 като гост над Бран през уикенда, като трима от играчите – Арилд Йостбьо, Хенрик Хегхайм и Кристофер Хауген са възпитаници на клубната школа.

Двубоят започна перфектно за домакините, които още във втората минута поведоха в резултата, след като Джани Стенснес засече с глава центриране от корнер на Трипич и прати топката във вратата на Урбиг.

Байерн можеше да отговори веднага. Олисе проби отдясно и върна към Лаймер, но неговият удар бе отклонен в корнер. В шестата минута Карл влезе в наказателното поле, но стреля над вратата. Йостбьо пък спаси изстрели на Олисе, Диас и Кейн. Така се стигна до 38-ата минута, когато Викинг удвои преднината си след страхотната контраатака, която се разви с три паса и завърши с голов удар на Петер Кристиансен, който бе изведен сам срещу Урбиг и го преодоля без проблем.

Байерн не успя да реагира до края на първата част и така домакините се оттеглиха на почивката с много удобен аванс.

Компани реагира, като направи три промени за началото на второто полувреме – Дейвис, Упамекано и Сайбари замениха Браун, Та и Карл.

В 53-тата минута Лаймер бе изритан от Хауген в наказателното поле. Георги Кабаков бе повикан от ВАР да прегледа повторения на ситуацията, след което правилно отсъди дузпа в полза на гостите. Хари Кейн бе точен от бялата точка, с което намали изоставането на Байерн. Само шест минути след това капитанът на Англия се разписа за втори път, изравнявайки резултата. Този път Кейн засече с глава на далечната греда центриране на Кимих.

Пълният обрат стана факт в 71-вата минута. Диас комбинира с Кейн на границата на наказателното поле, след което авторът на първите два гола изведе със страхотно подаване Лаймер, който от въздуха центрира ниско към далечната греда. Там вече бе Диас, който засече на празна врата.

В 74-тата минута Георги Кабаков последователно показа два жълти картона на Олисе, който извърши две поредни нарушения, а след това хвърли топката в лицето на Трипич.

Викинг се възползва от численото си предимство и изравни резултата в 90-ата минута, когато Кристофeр Хауген засече на далечната греда с глава центриране на Трипич. В третата минута на добавеното време Кристиансен можеше да донесе победата на Викинг, след като излезе сам срещу Урбиг, но стражът на Байерн спаси.

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Снимки: Imago