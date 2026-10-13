Арсенал 0:0 Лил

Арсенал и Лил играят при резултат 0:0 на "Емиратс" в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Английският шампион стартира надпреварата с минимален успех над Наполи като гост, докато тимът на Давиде Анчелоти загуби у дома с 2:3 от Бетис.

Последната загуба на "топчиите" в основната фаза на надпреварата датира от ноември 2024 година - срещу Интер. Лил загуби всеки от последните си седем мача от Шампионската лига срещу английски отбори.

И двата отбора в момента заемат вторите места съответно в Премиър лийг и Лига 1.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Your Champions League Gunners. — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2026

Микел Артета е направил пет промени в сравнение с мача с Лийдс. Виктор Гьокереш започва едва за трети път през този сезон. Бруно Гимараеш, Юриен Тимбер, Микел Мерино и Еберечи Езе също стартират. Бен Уайт, Букайо Сака, Мартин Йодегор, Кай Хавертц и Рикардо Калафиори получават почивка и остават на пейката за началото. Майлс Люис-Скели ще действа като ляв бек.

Бившият нападател на Арсенал Оливие Жиру е сред резервите на Лил. Вместо него е предпочетен Аясе Уеда. 18-годишнията Адеаган Гофи стартира като десен бек. Това е първият му мач в Шампионската лига. Нгал Айел Мукау също започва като титуляр, заменяйки Гаетан Перен.

𝑳𝒆 𝑿𝑰 ⚔️ La composition du LOSC pour affronter Arsenal, avec la titularisation de Maxima Goffi à droite de la défense 🫡 #ARSLOSC https://t.co/45QUG8a9y4 — LOSC (@losclive) October 13, 2026

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Снимки: Imago