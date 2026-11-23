Барселона замина за Баку без Ямал, но с Кубарси за Баку

Барселона няма да може да разчита на още няколко футболисти за гостуването на Сабах в Баку, освен на Ламин Ямал. Крилото няма да бъде част от групата на Ханзи Флик за двубоя в Азербайджан заради леки болки в десния глезен. Решението е предпазно, като от клуба очакват испанският национал да бъде на разположение за следващия мач от първенството срещу Депортиво Ла Коруня. Ямал изигра пълни 90 минути при драматичния обрат срещу Виляреал (3:2), но след срещата е бил прегледан от медицинския щаб. Натоварената програма и дългото пътуване до Азербайджан също са повлияли на решението да не се рискува със състоянието му. Сред отсъстващите е младият защитник Чави Еспарт, който също има физически проблеми и няма да бъде на разположение на Ханзи Флик.

Ламин Ямал няма да пътува до Азербайджан

Let's go to Baku ✈️ https://t.co/TrVwfMfXVo — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 23, 2026

Извън сметките остава и Рууни Барджи, който продължава възстановяването си от контузия и няма да може да помогне на каталунците. Андреас Кристенсен също е под въпрос за двубоя заради мускулен дискомфорт. Състоянието на датския защитник ще бъде следено от медицинския щаб, преди да бъде взето окончателно решение за участието му. Така Флик ще трябва да се справя с ограничени възможности в няколко зони на терена. Добрата новина за германския специалист е завръщането на Пау Кубарси, който пропусна победата над Виляреал поради мускулно претоварване.

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Снимки: Gettyimages