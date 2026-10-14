РБ Лайпциг с труден успех над ПСВ

РБ Лайпциг постигна девета поредна домакинска победа във всички турнири, но тя дойде доста трудно. Германците спечелиха с 1:0 срещу ПСВ Айндховен в среща от втория кръг на Шампионската лига.

Срещата можеше да се развие различно, ако Иван Перишич се бе разписал от бялата точка в 19-ата минута. Хърватинът обаче пропусна дузпата. През първата част и двата отбора създадоха положения, от които не се възползваха. Двамата вратари имаха доста работа и след почивката.

Wichtig. ➕3⃣✅ #RBLPSV #UCL https://t.co/lAe0klqBrM — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 13, 2026

23 удара към двете врати в първия час игра не бяха достатъчни да се стигне до гол. В 75-ата минута това се промени след великолепно изпълнение на Браян Груда. Той овладя топката пред наказателното поле на съперника и с прекрасен удар откри резултата. Гостите стигнаха до гол малко по-късно, но попадението на Обиспо бе отменено след дълго разглеждане с ВАР.

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Снимки: Imago