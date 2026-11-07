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Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
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УЕФА наложи нова глоба на Левски. Този път “сините” отнесоха санкция от 13 500 евро след домакинството си на Залцбург от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. От тях 12 000 евро са за използване на лазер, а останалите - заради пиротехника.

Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски
Младоци на Ред Бул Залцбург ахнаха от феновете на Левски

Така Дисциплинарната комисия към европейската централа продължи с традицията да глобява родния шампион след мачовете му срещу всеки един противник от началото на кампанията. Той бе санкциониран срещу предишните си четири противници - Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова), Кайрат, АЕК (Атина).

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Залцбург пък ще трябва да палти 4500 евро заради грубата си игра и многото картони срещу “сините”.

Хореографията на ЦСКА спечели уважението на Монако
Хореографията на ЦСКА спечели уважението на Монако

Другият ни представител в основната фаза на европейски клубен турнир - ЦСКА, е глобен с 4500 евро след зомакинството си на Монако, а причината е “хвърлени предмети”.

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