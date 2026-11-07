Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

УЕФА наложи нова глоба на Левски. Този път “сините” отнесоха санкция от 13 500 евро след домакинството си на Залцбург от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. От тях 12 000 евро са за използване на лазер, а останалите - заради пиротехника.

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Така Дисциплинарната комисия към европейската централа продължи с традицията да глобява родния шампион след мачовете му срещу всеки един противник от началото на кампанията. Той бе санкциониран срещу предишните си четири противници - Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова), Кайрат, АЕК (Атина).

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Залцбург пък ще трябва да палти 4500 евро заради грубата си игра и многото картони срещу “сините”.

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Другият ни представител в основната фаза на европейски клубен турнир - ЦСКА, е глобен с 4500 евро след зомакинството си на Монако, а причината е “хвърлени предмети”.

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