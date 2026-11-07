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Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
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Левски е отборът с най-голямо изкачване в клубната ранглиста на УЕФА след последния кръг на европейските турнири. Това показват данните, публикувани от платформата Football Meets Data.

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"Сините" напредват с цели 20 позиции до 151-о място. Българският шампион добавя 2.000 точки към клубния си коефициент през тази седмица и вече има общ актив от 12.000.

Скокът идва след победата с 1:0 над Ягелония в четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа. Успехът донесе на Левски не само важни точки в турнира, но и най-сериозния напредък в европейската клубна ранглиста.

Най-близо до столичани по спечелени позиции е Университатя (Крайова). Румънският отбор се изкачва с 15 места, а интересен факт е, че румънците бяха отстранени от квалификациите за Шампионската лига именно от състава на Хулио Веласкес.

Следват Викинг с напредък от 13 позиции и ЛАСК с 11.

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