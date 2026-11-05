Надин Висер бе избрана за "Атлет на годината" в Нидерландия

Нидерландският атлетически съюз отпразнува своя 125-годишен юбилей с официална галавечер, посветена на миналото, настоящето и бъдещето на местния спорт. По време на тържественото събитие бяха връчени и най-важните индивидуални отличия за сезона, като Надин Висер грабна приза за “Атлет на годината за 2026 г.“, а Ема Ле Бланш заслужи наградата за “Изгряващ талант” на името на Дафне Схипърс.

Юбилейната вечер събра партньори, спонсори, бивши и настоящи спортни звезди, както и редица ключови фигури от леката атлетика в страната. Празничната програма съчета развлекателни участия с емблематични истории от богатия летопис на нидерландския спорт.

Кулминацията на церемонията бе обявяването на Висер за най-добър състезател. Експертното жури аргументира своя избор с думите:

“Спечеленият златен медал в Бирмингам е достоен завършек на поредица от години, през които тя неизменно защитава мястото си сред световния елит в бягането с препятствия. Със своите резултати, пълна отдаденост и земен характер Висер е емблематична фигура за нидерландската атлетика и ключов пример за подражание за новото поколение състезатели.“

Сред останалите номинирани за престижното отличие за годината бяха Стефан Нилесен (със злато на 1500 метра) и Софи Доктер (шампионка в петобоя).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google