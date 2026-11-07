Валенсия 0:1 Реал Мадрид, Валверде откри с поредния си красив гол

Реал Мадрид води с 1:0 в гостуването на Валенсия в мач от 12-тия кръг на Ла Лига. Федерико Валверде откри за "кралете" в 28-ата минута. Отборът на Жозе Моуриньо се намира в отлична серия от четири поредни успеха в първенството и общо седем поредни победи във всички турнири. Днес „лос бланкос“ ще преследват нов успех на „Местайя“ – особено и заради това, че конкурентите в челото Атлетико Мадрид и Барселона се срещат утре в пряк двубой. Валенсия пък преживява изключително труден сезон и се намира на предпоследното място в класирането, макар и да спечели в предишния си двубой.

В последните 5 официални двубоя между двата тима се забелязва превъзходство на Реал Мадрид, който е постигнал 3 победи, Валенсия има 1 успех, а 1 мач е завършил наравно. В последния им мач през февруари 2026 г. Реал надделя с 2:0 на "Местайя". Преди това мадридчани спечелиха с 4:0 у дома през ноември 2025 г., а Валенсия изненада съперника с победа 2:1 на "Сантиаго Бернабеу" през април 2025 г.

В състава на домакините от Валенсия извън сметките поради контузии са Диего Лопес, Кайн ван Йовелен, Давид Оторби и Серхи Канос. Хавиер Агире днес е избрал формация 5-3-2, като атаката на „прилепите“ ще водят Умар Садик и Арно Данжума.

⚽ XI INICIAL 🆚 @realmadrid #ValenciaRealMadrid https://t.co/HhRSXmucLc — Valencia CF (@valenciacf) November 7, 2026

В тима на Реал Мадрид все още наказан е крилото Винисиус Жуниор, за когото това е последният двубой от санкцията от четири мача. Извън строя поради контузии остават защитникът Раул Асенсио и нападателят Родриго, както и Ферлан Менди.

📋✅ ¡Nuestro XI inicial! 🆚 @ValenciaCF 👉 @UnicajaBanco https://t.co/kxq7uP9tFj — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026

Жозе Моуриньо прави цели пет промени в сравнение с драматичната победа през седмицата с 3:2 като гост над АЕК. В състава на Жозе Моуриньо се завръщат Орелиан Чуамени и Арда Гюлер, които бяха почивали. И двамата са титуляри, като турският национал заменя Винисиус и ще помага в атака на Джуд Белингам и Ян Диоманде, които ще действат зад голмайстора Килиан Мбапе. Чуамени е предпочетен пред сънародника си Едуардо Камавинга и е в средата на терена до Бернардо Силва. Най-големите промени има са в отбраната на Реал, която е почти изцяло подменена. Ибрахима Конате и Дийн Хаусен заменят Едер Милитао и Антонио Рюдигер. Федерико Валверде пък ще бъде използван на десния бек вместо Дензъл Дъмфрис. Само Марк Кукурея запазва мястото си в защита.

Преди началото на срещата двата отбора и публиката почетоха загиналия играч на Тенерифе Хесус де Мигел. Реал веднага натисна съперника си и изпълни няколко корнера. В 9-ата минута отново всички с аплодисменти почетоха паметта на трагично загиналия Де Мигел. Въпреки предимството на Реал обаче, първото добро положение в мача бе за Валенсия. След недобро отиграване на Орелиан Чуамени топката попадна в младия Аарон Майол, който веднага стреля, но Тибо Куртоа успя да избие. След корнера пък Валенсия дори се разписа, но Гуидо Родригес бе в засада и голът бе отменен.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages