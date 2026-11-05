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Двама кенийски атлети бяха наказани за допинг

  • 5 ное 2026 | 17:02
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Двама кенийски атлети бяха наказани за допинг

Атлетите Мърси Адонго Окетч и Ноа Кибет бяха наказани от Антидопинговата комисия на Кения след положителни проби за забранени вещества.

Окетч е дала положителен тест за триметазидин и фуросемид. Тя завърши пета на 400 метра на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун тази зима. Кенийката също така беше полуфиналистка на 400 м на Игрите на Британската общност в Глазгоу през лятото. Окетч е също национална рекордьорка на страната си с 50.14 секунди.

Кибет е дал положителна допинг проба за триамцинолон ацетонид. Тоя е сребърен медалист на 800 м от световно в зала през 2022 г., бронзов световен медалист на 800 м за юноши под 20 г. през 2021 г. и достигна до полуианалите на 800 м на Световното в зала в Торун тази зима.

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Снимки: Gettyimages

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