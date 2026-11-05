Обири пренарежда плановете си след загубата на титлата в маратона на Ню Йорк

Двукратната шампионка от маратона на Ню Йорк Хелън Обири ще преосмисли стратегията си и насочва поглед към 2027 година, след като в неделя отстъпи титлата си по улиците на американския мегаполис.

Въпреки че предаде короната на сънародничката си Шейла Чепкируй, 36-годишната кенийска звезда остава удовлетворена от бягането си с оглед на сериозните физически проблеми, през които премина преди старта. Подготовката ѝ бе сериозно нарушена заради контузия в глезена, получена в средата на юли. Това драстично скъси времето ѝ за пълноценни тренировки за защитата на трофея, а в самия състезателен ден липсата на оптимална подготовка превърна финалните километри в тежко изпитание срещу елитната група.

Заключителната част от надпреварата се превърна в истински тест за издръжливост и воля. Обири се бори до последно за челните места и в крайна сметка завърши трета с време 2:24:43 часа — само на секунда след втората Джесика Макклейн от САЩ (2:24:42 ч.). Победата грабна Чепкируй с резултат 2:24:36 часа.

“Първо искам да поздравя момичетата, те свършиха страхотна работа“, заяви Обири. “Лично аз дадох всичко от себе си. Направих каквото можах, за да се получи силно бягане, и съм доволна от представянето си, защото оставих всичките си сили на трасето до последния момент и до самата финална линия.“

Тя не скри и трудностите, породени от принудителната пауза заради контузията: “Последната миля беше изключително тежка. Опитах се с всички сили да вдигна темпото, но Шейла беше наистина много силна.“

Вместо да се обезкуражи от загубата, Обири черпи увереност от силната си кампания през 2026 година, докато планира следващите си стъпки. Тя откри сезона с триумф на полумаратона в Ню Йорк на 15 март с резултат 1:06:33 часа. Последва впечатляващ дебют на маратона в Лондон на 26 април, където финишира втора с личен рекорд от 2:15:53 часа зад етиопката Тигст Асефа. На 6 юни кенийката зае и трето място на 10 километра в Ню Йорк с време 31:10 минути.

Сега непосредственият приоритет пред Обири е пълното възстановяване, след което тя ще започне структуриран и целенасочен тренировъчен режим с амбицията да си върне водещите позиции на световната сцена.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google