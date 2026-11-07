Съставите на Нотингам Форест и Манчестър Сити

Отборите на Нотингам Форест и Манчестър Сити излизат един срещу друг на “Сити Граунд” в последния мач от съботната програма на десетия кръг в Премиър лийг.

Манчестър Сити без право на нова грешка в Нотингам

Енцо Мареска е извършил три промени сред титулярите на Сити след победата с 3:2 над РБ Лайпциг в Шампионската лига. В защита този път отсъстват Матеус Нунеш и Нико О'Райли, като вместо тях стартират капитанът Рубен Диаш и Йошко Гвардиол. Илиман Ндиайе е прехвърлен на десния фланг на нападението, докато отляво ще атакува Жереми Доку за сметка на Фил Фоудън. На върха на атаката отново е поставен Ерлинг Холанд. Домакините от Нотингам пък са подредени в 3-4-2-1 с централен нападател Лиъм Делап, на когото ще помагат най-вече Джеймс МакАтий и Морган Гибс-Уайт.

Our line-up to face Forest! 👊🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, Fernández, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland SUBS | Rulli, Kovačić, Reis, Nunes, Bouaddi, O'Reilly, Allan, Foden, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/1N9iOorlpb — Manchester City (@ManCity) November 7, 2026

Нотингам Форест: Зелс, Куня, Миленкович, Мурило, Муньос, Йейтс, Шлагер, Уилямс, МакАтий, Гибс-Уайт, Делап

Манчестър Сити: Донарума, Хусанов, Диаш, Геи, Гвардиол, Андерсън, Фернандес, Ндиайе, Шерки, Доку, Холанд

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Снимки: Gettyimages