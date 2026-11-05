Уини Кимутай прави маратонския си дебют във Валенсия в битка с Джепкосгей и Тесфай

Специалистката в полумаратона Уини Кимутай се надява на силно представяне при първото си бягане на класическата дистанция по време на маратона във Валенсия на 6 декември.

След поредица от авторитетни резултати на 21 километра, кенийката ще има възможност да премери сили с доказан международен елит, начело с миналогодишната шампионка и нейна сънародничка Джойсилин Джепкосгей.

Кимутай пристига в испанския град след солиден сезон през 2026 година, който започна с второ място на полумаратона в Севиля на 25 януари. Тогава тя записа време 1:07:45 след етиопката Зейнеба Имер (1:06:33), докато Аминет Ахмед допълни челната тройка с 1:09:11.

На кроса Сирикуа на 14 февруари бегачката срещна сериозни трудности и завърши на 64-о място с 37:51 в състезание, в което подиума окупираха Агнес Нгетич (32:28), Мърси Чепкемой (33:42) и Катрин Амананголе (33:51).

24-годишната атлетка бързо си върна позициите на полумаратона в Малага на 15 март, заемайки третото място с 1:08:02 зад Естер Чебет от Уганда (1:06:33) и словенката Клара Лукан (1:06:43). На 26 април тя се нареди четвърта на полумаратона в японския град Гифу с постижение от 1:08:10.

Най-големият успех за сезона за Кимутай дойде на 28 юни с победа на полумаратон в Китай, където финишира за 1:10:33. На 23 август тя стана втора в надпреварата в Антрим Коуст, Великобритания с 1:07:03 след етиопката Гирмауит Гебрзихаир (1:06:12), а последната й поява на шосе бе на полумаратона в Кардиф на 4 октомври, приключила с четвърто място и време 1:07:50.

Кимутай поддържа високо ниво в шосейните бягания след пробива си на международната сцена през 2023 година. Тя е двукратна носителка на четвърто място от полумаратона в Берлин с резултати 1:08:41 през 2024 година и 1:09:10 през 2025 година, а освен това спечели полумаратона в Рио де Жанейро през 2025 година с време 1:07:51. Кенийката показа своята класа и с триумф на 15 километра в Льо Пюи-ан-Веле във Франция през 2024 година, изминавайки дистанцията за 49 минути и 40 секунди.

Маратонският дебют на Кимутай обаче ще бъде сериозен тест сред изключителна конкуренция. Начело на списъка с участнички е намиращата се в блестяща форма Джепкосгей, която спечели миналогодишното издание във Валенсия с рекорд на трасето и личен резултат от 2:14:00. Тя вече надигра Кимутай по-рано през годината на полумаратона в Кардиф, където победи с 1:05:40.

Сериозен опонент на кенийките ще бъде етиопката Фотийен Тесфай, най-бързата маратонка в света за сезона. Сред останалите водещи имена в надпреварата са кенийката Лилиан Касаит, американката Емили Сисън и етиопката Аберу Аяна.

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Снимки: Imago