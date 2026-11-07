Славия 0:0 Черно море, "белите" със състава от "Армията"

Славия и Черно море играят при 0:0 в двубой от XIII кръг на efbet Лига.
Славия 0:0 Черно море
Стартовите състави:
Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 5. Давид Малембана, 4. Никола Савич, 24. Лазар Марин, 95. Владимир Милетич, 73. Иван Минчев, 27. Умаро Балде, 77. Емил Стоев, 20. Жордан Варела, 9. Йоан Борносузов.
Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 5. Лучано Скуадроне, 8. Асен Дончев, 37. Венцислав Керчев, 99. Идрис Бунас, 24. Давид Телеш, 7. Мигел Барандаш, 71. Васил Панайотов, 19. Георги Лазаров, 10. Селсо Сидни.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google