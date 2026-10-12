Премиерът на Великобритания е готов да разкрие всичките си контакти с Манчестър Сити след натиск от опозицията

Министър-председателят Анди Бърнам обяви готовността си да оповести пълна информация за всички свои контакти и съвместни проекти с Манчестър Сити от периода, в който заемаше поста кмет на Голям Манчестър.

Изявлението му идва непосредствено след като независима комисия призна клуба от Висшата лига за виновен в нарушаване на финансовите правила в рамките на деветгодишен период между 2009 и 2018 година. През това време отборът се превърна в доминираща сила в страната, което сега доведе до призиви за отнемане на спечелените от него трофеи.

Силните години на клуба съвпаднаха с периода, в който Бърнам заемаше влиятелни постове. След като лидерът на Консервативната партия Кеми Баденох го призова да извади на показ цялата документация около отношенията си с отбора, премиерът пое ангажимент да го направи.

Клубовете от Премиър лийг се опасяват от политически натиск по казуса с Манчестър Сити

В подкаста „Рест ис Политикс“, излъчен в понеделник, Бърнам отбеляза, че футболните казуси не бива да се смесват с въпросите около инвестициите.

„Виждам опити тези две теми да се обединяват. Лидерът на опозицията поиска да публикувам подробности за срещите си и аз с удоволствие ще го направя. Ще покажа съвсем открито абсолютно всичко, което съм свършил съвместно с тях в предишната си роля като кмет на Голям Манчестър“, подчерта той.

„Всъщност тези разговори не са скорошни. Имах само една съществена среща и тя бе през 2021 година. Това е факт и ще изнеса всички данни. Футболните въпроси обаче са сериозни, трябва да им се обърне внимание, а независимият процес следва да извърви пътя си докрай. Въпреки това смятам, че инвестиционните теми трябва да се разграничават, тъй като става дума за различни неща“, допълни премиерът.

Наскоро министър-председателят предизвика широк отзвук с думите си, че би бил „изключително разтревожен“, ако собствениците на клуба от Абу Даби напуснат заради постановеното решение. Тогава той ги определи като „огромен партньор в изграждането на модерния Манчестър“.

Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери

От „Даунинг стрийт“ 10 побързаха да внесат яснота около позицията му, като уточниха, че според Бърнам заключението на комисията е сериозно и при установени нарушения отговорните лица трябва да понесат последствията.

Манчестър Сити продължава да настоява за своята невинност и вече обжалва наложеното решение. В неделя тимът постигна категорична победа с 3:0 като гост на Ливърпул в първия си мач след оповестяването на присъдата, като този успех запази отбора на върха във Висшата лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google