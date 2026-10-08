Клубовете от Премиър лийг се опасяват от политически натиск по казуса с Манчестър Сити

Редица клубове от английската Висша лига са силно озадачени и изразяват сериозно безпокойство относно възможна политическа намеса в процеса по обжалването на Манчестър Сити. Повод за напрежението станаха изказвания на министър-председателя Анди Бърнам, с които той омаловажава наложеното решение срещу клуба, съобщават източници на "Би Би Си Спорт".

Ръководни фигури в английския футбол останаха шокирани, след като премиерът заяви, че би бил „изключително обезпокоен“, ако собствениците на Манчестър Сити решат да продадат отбора след признаването на клуба за виновен в системни нарушения на финансовите правила на първенството.

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Представители на клубовете поставят под въпрос целта на тези коментари и изтъкват, че те поставят бъдещия Независим футболен регулатор в изключително деликатно положение.

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Бърнам е подложен на нарастващ обществен натиск заради близките си отношения с инвеститорите от Абу Даби по време на деветгодишния му мандат като кмет на Голям Манчестър. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейднок вече поиска от „Даунинг Стрийт“ 10 пълна прозрачност и публикуване на всички детайли около срещите между премиера и висшето ръководство на „гражданите“.

Въпреки официалното пояснение от правителството, че позицията на Бърнам изключва някой да бъде „над правилата“, думите му породиха тревога и сред висши фигури в Лейбъристката партия заради негативния отзвук сред избирателите.

Във футболните среди изказването бе определено като „напълно странно“, „в най-добрия случай наивно, а в най-лошия – манипулативно“. Други източници го нарекоха „неуместно“ и изразиха изненада от допуснатата от премиера неточност.

Цялото производство по обвиненията срещу Манчестър Сити се води напълно независимо от Премиър лийг. Независима комисия проведе 42-дневно изслушване през 2024 година, довело до обявената присъда, като предстои отделно заседание за определяне на конкретните санкции. Жалбата на Манчестър Сити, откъдето продължават да отричат категорично всякакви нарушения, ще бъде разгледана от отделен независим апелативен панел.

„Всеки изпитва известна доза тревога. Доколко е голяма тя, зависи от тълкуването на тези думи. Смятам, че всички са притеснени, защото никой не е наивен. Разбираме геополитическата обстановка и оценяваме мащабните инвестиции, направени в страната ни. Никой не ги оспорва или критикува. Но тук говорим за друго – за спорт, за нашата национална игра“, коментира високопоставен представител на клуб.

Друг източник обаче подчерта, че огромното обществено и медийно внимание около Бърнам на практика прави всякакъв опит за външна намеса невъзможен.

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Темата е изключително деликатна за министър-председателя. Хегемонията на Манчестър Сити в английския футбол съвпадна както с период на сериозен икономически възход за град Манчестър, така и с кметския мандат на Бърнам от 2017 година до по-рано тази година. Като градоначалник той активно насърчаваше привличането на капитали от региона на Персийския залив с цел икономическо развитие.

Великобритания като цяло се стреми да разширява търговските си отношения с Обединените арабски емирства, които остават ключов дипломатически партньор в региона.

След обявяването на вината на клуба главният изпълнителен директор на Висшата лига Ричард Мастърс заяви, че отборът „системно е нарушавал правилата в продължение на близо десетилетие“.

В интервю за политическия редактор на "Би Би Си" Крис Мейсън премиерът направи аналогия със случая с Евертън, на който бяха отнети 10 точки (впоследствие намалени на 6 след обжалване), заявявайки, че клубът от Ливърпул не е бил третиран справедливо.

Запитан дали се притеснява от евентуално оттегляне на собствениците на Манчестър Сити, Бърнам отговори:

„Бих бил изключително разтревожен от евентуалната им загуба. Те бяха незаменим партньор в изграждането на съвременния облик на Манчестър и в превръщането на отбора в глобалната сила, която виждаме днес. Искрено благодаря на Сити Футбол Груп за средствата, инвестирани не само в стадион „Етихад“ и прилежащата база, но и в целия град.“

След поредицата от остри критики говорител на „Даунинг Стрийт“ 10 излезе с официално уточнение: „Както премиерът ясно подчерта, първоначалното съдебно решение е сериозно и по никакъв начин не може да се поставя под съмнение принципът, че никой не стои над правилата.“

Беше подчертано, че текущото разследване представлява независим процес, който трябва да бъде доведен докрай без външна намеса, а крайното решение – напълно уважено.

„Където бъде установено нарушение, отговорните лица трябва да понесат съответните последици.“

Първоначално формулираната позиция претърпя корекция след вълна от критики заради употребата на думата „ако“, която впоследствие беше заменена с „където“.

Висшата лига е възприемана от правителствата от целия политически спектър като един от най-значимите културни експорти на страната. Поради това министрите се стремят възникналият конфликт да не нанесе трайни щети върху репутацията на футболния бранд.

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Футболната страст заема централно място в публичния образ на Бърнам. Той е дългогодишен притежател на сезонен билет за мачовете на Евъртън и преди да поеме премиерския пост сподели желанието си да продължи да посещава обичайното си място на стадион „Хил Дикинсън“. Поради мерки за сигурност обаче това се оказа невъзможно – точно както се случи и с неговия предшественик и привърженик на Арсенал сър Киър Стармър.

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