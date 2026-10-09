Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери

Потенциалните наказания на Манчестър Сити продължават ада бъдат водеща тема в английските медии, докато трае процесът, в който трябва да се разглежда жалбата на “гражданите” относно решението не независимата комисия, признала клуба за виновен по почти всички обвинения. Според “Ди Атлетик” все повече се говори за необходимостта от цялостно споразумение между останалите клубове за претенциите, които те могат да има при потвърждаване на вината на Сити. Съществува консенсус, че “гражданите” трябва да понесат последствия в три области: финансова санкция, спортно наказание и тежки последици за членовете на клубното ръководство.

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Що се отнася до детайлите обаче, всеки има различно виждане. Мащабът на финансовата санкция и това къде ще отидат въпросните средства са обект на сериозни дискусии.

Инвеститор с дялове в няколко клуба изразява мнение, че най-разумната отправна точка, в случай че жалбата на клуба бъде отхвърлена, би била Премиър лийг и Манчестър Сити да седнат на масата за преговори и да постигнат финансово споразумение.

“ Да кажем, че трябва да отделят един милиард паунда в общ фонд. Тогава Висшата лига ще трябва да изготви формула, така че отборите, понесли най-големи преки щети, да получат по-голям дял от средствата – сума, която евентуално би компенсирала напълно загубите им или поне би била приемлива, за да могат те да продължат напред. По този начин Премиър лийг ще помогне да се предотврати лавина от съдебни дела между самите клубове”, споделя въпросният инвеститор, пожелал анонимност.

Тази формула обаче ще бъде обект на оспорвани дебати, докато клубовете от цялата дивизия излагат своите аргументи.

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Друг собственик на клуб о Премиър лийг заявява, че би било погрешно само настоящите отбори в елита да си разпределят средствата по равно. Той пита защо клуб като Ковънтри, който изобщо не е участвал във Висшата лига в периода 2009–2018 г., трябва да получи сериозна финансова инжекция, докато отбори като Уест Хам, Саутхамптън, Стоук Сити, Уест Бромич и Лестър Сити, които понастоящем са извън елита, не получават нищо, въпреки че през въпросния период са се сблъсквали много по-често с брилянтната игра на Сити.

Дори клубовете от Чемпинъншип, които нямат основания да твърдят, че са били пряко ощетени от Манчестър Сити в конкретния период, са притеснени, че ако на “гражданите” бъдат отнети толкова точки, че отборът да изпадне от елита, тогава финансираният от Абу Даби тим би бил категоричен фаворит за незабавно завръщане в Премиър лийг. Това би заело едно от трите места за промоция през някой от следващите сезони, което от своя страна би ограничило шансовете на друг клуб от Чемпиъншип да се бори за успех в собствената си дивизия.

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По отношение на спортните санкции набира популярност идеята, че наказанието трябва да забави развитието на Сити по начин, съответстващ на темпото, с което клубът се е изкачил до върха чрез нечестни средства. Затова санкцията не може да бъде фокусирана само върху един сезон. Вариант е клубът да бъде наказан с отнемане на точки в продължение на няколко сезона, което значително би ограничило шансовете му за класиране в европейските клубни турнири. Този сценарий може, но и не е задължително, да бъде съпътстван от толкова тежка санкция, която неизбежно да доведе до изпадане на отбора от елита. Тази идея набира популярност след оповестяването на решението, но мнозина изтъкват, че дори да бъде изпратен в по-долна дивизия през този сезон, Сити би могъл да прекара само една кампания в Чемпиъншип, преди да се завърне сред най-добрите във Висшата лига в рамките на година или две.

Изпадането обаче може да има по-сериозни последствия, защото вероятно Сити няма да може да запази голяма част от състава си в Чемпиншип, спазвайки финансовите правила на Английската футболна лига. Разходите на клубовете от EFL (Английската футболна лига) за играчи и треньорски щаб, включително трансферни суми и комисиони за агенти, са ограничени до 85% от оборота, което неизбежно би довело до масова разпродажба на футболисти от страна на клуба.

Що се отнася до броя точки, които съперниците смятат, че трябва да бъдат отнети първоначално, собственик на клуб от Висшата лига коментира, че е „почти невъзможно да си представим“ прилагането на пропорционално наказание. Той дава за пример Евертън и Нотингам Форест, на които през последните години бяха отнети съответно осем и четири точки за нарушения, счетени за сравнително леки в сравнение с тези на Сити. Според този критерий клубът от "Етихад" би трябвало да бъде лишен от стотици точки.

Опасението му обаче е, че ако на Сити незабавно се отнемат, да речем, 100 точки през настоящия сезон, това би навредило на телевизионния продукт, който Висшата лига продава по света, и същевременно би подкопало спортната честност и равнопоставеност в първенството.

Друг бивш ръководител на няколко клуба от Висшата лига също поставя под въпрос как на практика би могла да се приложи продължителна забрана за трансфери.

„Ако изпаднат и загубят половината си състав, вероятно трябва да им бъде позволено да привлекат опитни играчи, за да могат да сформират отбор“, отбелязва той.

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Що се отнася до евентуалното принудително изключване на Сити чрез гласуване на членовете на Висшата лига, ръководителите на първенството се надяват и очакват, че няма да се стигне дотам. Те обаче признават, че търпението им ще бъде подложено на сериозно изпитание, ако клубът реши да пренесе спора извън арбитражната процедура на Висшата лига и го отнесе до Върховния съд на Обединеното кралство.

Някои от ръководителите споделят, че не очакват тричленната комисия да препоръча толкова тежка санкция, колкото изключване от лигата (макар че изпадане би могло да настъпи под формата на отнемане на голям брой точки), защото обикновено се очаква комисията да предложи мерки, попадащи изцяло в рамките на нейните правомощия. Изключването почти сигурно би изисквало одобрение чрез гласуване на членовете на Премиър лийг, като за приемането на такова решение са необходими поне 14 гласа „за“.

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