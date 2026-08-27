Звезда без Балов катастрофира тежко в Пилзен за едно от най-големите си унижения в Европа

Цървена звезда се сгромоляса тежко и загуби с унизителното с 1:5 след продължения от Виктория (Пилзен) в мача реванш от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Лига Европа. Сръбският гранд имаше комфортната преднина от три чисти гола след първия мач, но в ответната среща всичко за тима на Албер Риера се обърка и чехите успяха да наваксат големия си пасив и да пратят мача в продължения, където окончателно надделяха.

В този луд мач бяха отсъдени и цели три дузпи от нидерландския съдия Дани Макели, като всичките бяха в полза на Виктория. Трябва да се отбележи също, че сърбите играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко, след като ганаецът Осман Букари бе изгонен в 53-ата минута.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Viktoria Plzeň secured a 4-1 victory over Crvena zvezda in regular time to overturn their 3-0 first-leg defeat, before scoring again in extra time to win 5-1 and qualify for the UEFA Europa League League Phase. ✅ pic.twitter.com/geGKXWNvZP — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 27, 2026

В злощастната за Звезда среща не взе участие българския национал Кристиян Балов. Това е и една от най-тежките загуби в евротурнирите в цялата история на клуба. Така в крайна сметка Виктория ще играе в основната фаза на Лига Европа, а за сърбите остава утешнителното участие в Лигата на конференциите.

Срещата започна с две бързи разменени попадения. Първо в 8-ата минута Принс Квабена Аду откри, след като засече топката от малкото наказателно поле – 1:0 за Виктория. Само три минути по-късно обаче Мирко Иванич изразни за гостите и така двата отбора се оттеглиха на полувреме при равен резултат.

Втората част започна с дузпа за чехите, която обаче бе пропусната от Квабена Аду, чийто удар бе отразен от бразилския вратар на Звезда Матеуш. Малко след това обаче Осман Букари от състава на гостите направи огромна глупост и остави отбора си с човек по-малко заради удар без топка. От там тръгна и големият обрат за Виктория, като в 58-ата минута след намеса на ВАР бе отсъдена нова дузпа за чехите, която този път бе реализирана от Денис Вишински за 2:1. Пет минути по-късно домакините направиха резултата 3:1 след точно изпълнение на Патрик Хрошовски и асистенция на Лукаш Черв.

Виктория продължи да натиска съперника си и настойчивостта на чехите даде резултат в последните секунди на редовното време. Тогава халфът на Звезда Мухамед Чам задържа в наказателното си поле включилия се вратар на домакините Флориан Виегеле и Макели отсъди третата дузпа в двубоя. Тя бе превърната в гол от Кристоф Кабонго, който от бялата точка направи резултата 4:1 и прати мача в продължения.

В тях Виктория нанесе своя финален удар в 96-ата минута. След късо изпълнение на корнер Кабонго центрира, а Давид Кърчик с глава прати за пети път топката в мрежата на сърбите - 5:1. До края на продълженията чехите задържаха аванса си и ликуваха след изключителния си обрат.

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