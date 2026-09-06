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  3. Кристиян Балов придоби сръбски паспорт

Кристиян Балов придоби сръбски паспорт

  • 6 сеп 2026 | 15:16
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Бившият футболист на Славия Кристиян Балов вече разполага със сръбски паспорт, съобщава Sport Klub. 20-годишният български национал се присъедини към Цървена звезда на 12 юни, а само няколко месеца по-късно – през август, е получил и сръбско гражданство.

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Новият му статут дава допълнителни възможности на старши треньора Алберт Риера при избора на състав за двубоите от сръбската Суперлига.

Благодарение на сръбския си паспорт Балов вече може да бъде вписван като местен млад футболист, което позволява на клуба по-голяма свобода при използването на чуждестранни играчи.

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Процедурата при Балов е преминала дори по-бързо, отколкото при Наир Тикнизян. Арменският национал също получи сръбско гражданство сравнително скоро след трансфера си в Цървена звезда през миналата година.Според Sport Klub основната причина за решението е именно правилото в сръбското първенство, според което определени футболисти могат да бъдат третирани като „бонус играчи“.

Интересното в случая е, че Балов вече има мачове за мъжкия национален отбор на България. Той преминава през различните юношески и младежки гарнитури на страната, преди през март 2026 г. да направи своя дебют при мъжете. Още в първата си среща с националната фланелка той успя да се разпише.

Получаването на сръбско гражданство не променя нищо по отношение на международната му принадлежност и националния отбор, за който Балов има право да играе. То обаче променя административния му статут в сръбското първенство и предоставя на Цървена звезда още една възможност при оформянето на състава.

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