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Ледено мълчание от националите на Португалия към изявлението на Роналдо

  • 8 окт 2026 | 11:38
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Ледено мълчание от националите на Португалия към изявлението на Роналдо

В социалните мрежи, където всяко действие е внимателно премерено и често служи като барометър за атмосферата в отбора, мълчанието около Кристиано Роналдо може да струва повече от хиляда думи. Официалната позиция, публикувана от капитана в профилите му в Инстаграм и Фейсбук — в която той се опитва да изложи своята гледна точка след бурното си отстраняване от лагера на националния отбор — предизвика мащабна вълна от реакции в световен мащаб. Не и обаче сред съотборниците на Роналдо в Португалия, забеляза "А Бола".

Феновете в Португалия не искат Кристиано Роналдо в националния отбор
Феновете в Португалия не искат Кристиано Роналдо в националния отбор

Цифрите на публикацията на Роналдо в платформите иначе са впечатляващи и доказват планетарния мащаб на марката "CR7": само в Инстаграм публикацията премина границата от 18 милиона харесвания и събра над 62 000 коментара; във Фейсбук показателите достигат 1,5 милиона реакции и идентичните 62 000 коментара.

Милиони фенове, водещи фигури от световния спорт и знаменитости побързаха да изразят подкрепата си към португалския капитан. При по-внимателен прочит на списъка с реакции обаче се откроява симптоматичен и невъзможен за пренебрегване детайл: нито един футболист от националния отбор не е оставил нито лайк, нито коментар в подкрепа за капитан.

Това дигитално мълчание не е изолиран инцидент, а отражение на ясна тенденция от последно време. Докато в съблекалнята на „мореплавателите“ е напълно обичайно играчите да си разменят коментари, емоджита и взаимни харесвания в личните си профили, платформите на Кристиано Роналдо са се превърнали в своеобразен изолиран остров.

Съотборниците му избират позиция на дистанция и неутралитет, избягвайки всеки жест, който би могъл да се изтълкува като заемане на страна в студената война, противопоставяща Роналдо на ръководството на Португалската футболна федерация и селекционера Жорже Жезус.

Липсата на реакция от страна на състава разкрива очевидна пропаст между индивидуалния статут на Роналдо и отборната динамика. Докато на терена на „Драгао“ националният отбор показа ясни признаци на зрялост и независимост без присъствието на Кристиано, извън него играчите изглежда следват обща стратегия на въздържаност — или дори отчуждение —, оставяйки мегазвездата изолиран в собствената му версия на събитията.

Рио Фердинанд подкрепи Кристиано Роналдо след остри критики
Рио Фердинанд подкрепи Кристиано Роналдо след остри критики

В ерата на съвременния футбол, където „лайкът“ може да се тълкува като своеобразна нова валута на привързаността и солидарността в съблекалнята, липсата на имената на португалските национали в изявлението на Роналдо може да означава, че капитанът, повече от всякога, играе сам, заключва "А Бола".

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