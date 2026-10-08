Ромарио защити Кристиано: Трябваше още по-рано да прати Жезус на майната си

Напрежението между Кристиано Роналдо и Жорже Жезус продължава да предизвиква вълна от реакции във футболния свят. Поредният силен коментар дойде от легендарния бразилски нападател Ромарио, който застана твърдо зад португалската звезда. В интервю за „Шарла Подкаст“ световният шампион с Бразилия от 1994 година обяви, че напълно разбира решението на CR7 да си тръгне от лагера на тима, ако събитията са се развили точно така, както твърди нападателят.

Бразилската легенда подчерта, че напълно вярва на думите на Кристиано, определяйки го като изключително директен и обективен човек. В същото време Ромарио сподели, че пази добри лични впечатления от самия треньор: „Харесвам Жорже Жезус. Имах добри отношения с него по времето, когато водеше Фламенго. Виждали сме се пет-шест пъти и винаги се е държал страхотно.“

Въпреки това бившият нападател бе категоричен при анализа на корена на конфликта: „Според Кристиано треньорът не е удържал на думата си. А когато някой не спазва обещанията си, действа недобросъвестно. Ако е станало това, което Роналдо разказва, тогава той е абсолютно прав.“

“Първо, щях да затръшна вратата и да си тръгна. Грешката на Кристиано не беше, че си тръгна. Грешката му беше, че не прати този тип на майната му още по-рано”, смята легендата.

Ромарио оправда напълно и решението на португалския капитан да напусне лагера: „Твърдят, че е изоставил отбора. Разбира се. Вече беше преживял едно унижение, защо трябваше да търпи и второ?“.

Според бразилеца конфликтът се е задълбочил поради нарушени предварителни уговорки относно медийните изяви на наставника: „Бяха се разбрали той да каже определени неща по време на пресконференцията, а той не каза абсолютно нищо. По думите на Роналдо треньорът се е държал високомерно и го е поставил на прицел.“

Според Ромарио ситуацията е преляла чашата за португалския ас: „При тези обстоятелства той се е почувствал обезценен и пренебрегнат, сякаш вече няма никакво значение за състава, и затова си е тръгнал. Аз на негово място щях да постъпя по абсолютно същия начин.“

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