Този път Комо вкара само веднъж, но и това беше достатъчно

Отличното представяне на Комо в Шампионската лига продължи с нов успех. Този път момчетата на Сеск Фабрегас пребориха АЕК с 1:0 вкъщи, с което вече имат четири победи от пет кръга в основната фаза и са с големи шансове да продължат напред. Луис Мийя заби прекрасно попадение в 57-ата минута, което се оказа единствено. През първото полувреме пък домакините пропуснаха и дузпа чрез Лука Да Куня.

Шампионът на Гърция пък вече е с четири загуби и до края трябва да бъде перфектен.

Този мач сега беше първи за Комо в ШЛ след онова 9:1 над Ланс на 4 ноември, което привлече вниманието на футболния свят.

И сега “езерняците” се представиха силно и имаха куп шансове, но разликата дойде само след един гол. В 29-ата Да Куня не успя да реализира от наказателен удар, стреляйки в аут.

Все пак след паузата Комо наложи своето превъзходство.

В следващия кръг тимът от Серия “А” ще гостува на Бетис на 9 декември, а ден по-рано АЕК ще приеме Галатасарай.

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