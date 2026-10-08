Роналд Араухо: Ливърпул ми даде точно това, от което се нуждаех след изключително тежък период

Защитникът Роналд Араухо призна, че преминаването му в Ливърпул му е помогнало да преоткрие радостта от футбола и да даде нов тласък на кариерата си след труден етап с екипите на Барселона и националния отбор на Уругвай.

Уругвайският национал се присъедини към мърсисайдци под наем през август и за кратко време успя да се утвърди на „Анфийлд“. Араухо взе участие във всичките седем двубоя под ръководството на новия старши треньор Андони Ираола, превръщайки се в негов първи избор на позицията на десния бек.

Силните му изяви с червения екип идват след особено напрегнат период. През миналия сезон 27-годишният бранител трябваше да си вземе едномесечна пауза заради сериозен психологически натиск и остри критики, а контузия му попречи да запише игрови минути на Световното първенство, където Уругвай отпадна още в груповата фаза.

Въпреки че защитникът подчертава, че не е дошъл в Англия, за да доказва каквото и да било на критиците, той отчита важната роля на Ливърпул за преодоляването на трудностите.

💬 𝗤𝗨𝗢𝗧𝗘𝗦 - Ronald Araujo: "Truthfully, I am very happy (at Liverpool). Very, very comfortable. From the first moment I arrived, they made me feel very at ease." ❤️ "The team-mates, the coaching staff and obviously the fans, they made me feel at home from the start. That helps. It gives you confidence to perform on the pitch and give your all." "I am really happy with this moment. I’ll just keep working hard as I have been doing and I hope it will be a great season for us." 👀🔴 (speaking to @auftv_oficial) — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 8, 2026

„Истината е, че съм много щастлив и се чувствам изключително комфортно тук. Още от първия ден ме предразположиха. Съотборниците, треньорският щаб и феновете направиха така, че да се почувствам у дома си. Това дава увереност да покажеш най-доброто от себе си на терена“, сподели Араухо.„Не усещам нужда да доказвам нищо, защото не играя, за да отговарям на хорското мнение. Знам какви са качествата ми и на какво съм способен. В момента получавам игровата практика, която търсех, а когато имам постоянство и доверие, резултатите от труда се виждат. Просто се наслаждавам на футбола.“

След като преодоля мускулната травма, защитникът се завърна и в състава на Уругвай, като започна като титуляр в две от контролите срещу Япония и Южна Корея под ръководството на новия национален селекционер Диего Форлан.

Араухо не скри разочарованието си от факта, че здравословни проблеми са му попречили да помогне на родината си на Световното първенство – чувство, което му е познато и от Мондиал 2022, както и от турнира за Копа Америка през 2021 година.

„Беше много тежък момент както за мен, така и за семейството ми. Работиш здраво, за да представяш страната си на най-големия футболен форум, и е болезнено, когато не можеш да участваш. Разбирам въпросите и критиките, това е част от нашата професия. Сам усещам отговорността и това наистина ме боли, но човек трябва да знае как да преодолява препятствията и да гледа напред. Вярвам, че за националния отбор предстои чудесен период“, завърши уругваецът пред клубната медия AUFTV.

Ливърпул изглежда уцели с Араухо

Футболистът подчерта, че амбицията му за успехи засяга както целия колектив, така и личното му израстване. Той заяви непоколебимата си вяра, че ще донесе огромна радост на своите сънародници и на семейството си, изтъквайки силната си принадлежност към родината.

„Напълно съм убеден, че ще им подаря много щастливи моменти. Работя неуморно за това и ще се трудя още по-усърдно, за да осъществя копнежа на всеки спортист. Готов съм да вложа цялото си сърце и душа, за да завоюваме един от най-престижните трофеи“, сподели той.

Играчът отбеляза също, че оценява шанса да практикува това, което обича най-много, което го стимулира да върви напред и да запазва страстта си въпреки трудните моменти.

„Не само във футбола, но и в живота принципът е един и същ – падаш, изправяш се и опитваш отново. За нас, уругвайците, това е закодирано в кръвта: да се надигнеш и никога да не се отказваш. Точно това се стремя да прилагам и в кариерата си. Без значение от препятствията, оставам усмихнат и нямам никакво съмнение, че най-хубавото тепърва предстои“, допълни той.

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