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Челси е по-близо до Алекс Скот от Ливърпул

  • 4 окт 2026 | 16:35
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Челси е по-близо до Алекс Скот от Ливърпул

Челси е фаворитът за привличането на халфа на Борнемут Алекс Скот, към когото интерес проявяват още Ливърпул и Арсенал. Още през лятото лондончани отправиха оферта за английския полузащитник, но предложението им в размер на 64 милиона паунда бе отхвърлено. Борнемут настоява, че 23-годишният Скот няма да ходи никъде и през януари, но това няма да попречи на лондончани да направят нов опит. Чаби Алонсо вече е избрал него за заместник на Енцо Фернандес, който бе продаде на Манчестър Сити в последния ден на летния трансферен прозорец.

Скот се представя силно от началото на сезона, а вчера го доказа за пореден път при разгромната победа на Англия над Хърватия. Той записа 70 минути в Риека, като регистрира впечатляващ процент на успешните си пасове - 97%.

Договорът на Скот с Борнемът изтича през лятото на 2028 година. Бившият мениджър на "черешките" Андони Ираола също го иска в Ливърпул. В момента обаче изглежда по-вероятно мърсисайдци да вземат Ламин Камара от Монако, за когото Челси също отправи оферта в края на летния прозорец.

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Снимки: Imago

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