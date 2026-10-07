Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Близки, приятели и фенове на Ботев (Пловдив) изпращат Илиян Филипов в последния му път
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна" след спречкване по време на мач за националния отбор

  • 7 окт 2026 | 10:45
  • 1431
  • 1
Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна" след спречкване по време на мач за националния отбор

Защитникът на Ливърпул Милош Керкез попадна в списък на т.нар. „врагове на Украйна“, а случаят предизвика намесата на унгарския външен министър. Футболистът и неговият баща Себастиан са били добавени в базата данни на сайта „Миротворец“, след като Керкез участва в спречкване по време на мача между Унгария и Украйна от Лигата на нациите.

Унгарците взеха сладък реванш от Украйна
Унгарците взеха сладък реванш от Украйна

След двубоя бащата на футболиста публикува в Instagram кадри от инцидента, като добави към тях песента „Russian Paradise“ на руската рап група AK-47. Това предизвика остра реакция от украинска страна и впоследствие Керкез и баща му бяха обвинени в подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Самият сайт „Миротворец“ обаче не е официално свързан с украинската държава.

Селекционерът на Украйна: Не заслужавахме да загубим
Селекционерът на Украйна: Не заслужавахме да загубим

Унгарският външен министър Анита Орбан осъди включването на Керкез и унгарския депутат Балаш Хидвеги в списъка и заяви, че е провела разговори с украински представители, Унгарската футболна федерация и дипломатически представители, за да бъде разрешен казусът. „Категорично осъждам заклеймяването, всякакъв вид включване в списъци и евентуалните заплахи срещу унгарските граждани Милош Керкез и Балаш Хидвеги“, заяви тя.

Самият Керкез също отхвърли обвиненията: „Аз лично никога през живота си не съм подкрепял и не подкрепям никаква агресия. Не съм човек, който смята за приемливо нещо, което причинява вреда на други хора. Във футболен мач винаги има напрежение, а в двубоя с Украйна направих единствено това да защитя нашия капитан и мой приятел. Бих го направил, независимо коя държава беше наш съперник. Важно е също, че баща ми не е аз. Каквото и да прави той, не мога да нося отговорност за неговите действия.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

  • 7 окт 2026 | 09:40
  • 1003
  • 0
Скалони през сълзи: Никога повече няма да има някой като Лео Меси

Скалони през сълзи: Никога повече няма да има някой като Лео Меси

  • 7 окт 2026 | 09:24
  • 779
  • 0
Аржентина преди и след Меси: как един гений пренаписа футболната история на “гаучосите”

Аржентина преди и след Меси: как един гений пренаписа футболната история на “гаучосите”

  • 7 окт 2026 | 07:39
  • 2199
  • 3
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 11386
  • 12
Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

  • 7 окт 2026 | 04:52
  • 2566
  • 0
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 50399
  • 104
Виж всички

Водещи Новини

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 50399
  • 104
Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

Значи можело! България удари Люксембург с красиви голове

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 152250
  • 369
Последно сбогом с Илиян Филипов: започна поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

Последно сбогом с Илиян Филипов: започна поклонението пред собственика на Ботев (Пд)

  • 7 окт 2026 | 10:37
  • 4883
  • 2
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 11386
  • 12
"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

"Златната резерва" Микел Мерино изведе Испания до обрат в Сплит

  • 6 окт 2026 | 23:37
  • 38396
  • 69
Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

Рекордьорът Кейн поведе Англия към трета поредна победа с чиста мрежа

  • 6 окт 2026 | 23:35
  • 30722
  • 22