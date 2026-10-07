Защитник на Ливърпул бе обявен за "враг на Украйна" след спречкване по време на мач за националния отбор

Защитникът на Ливърпул Милош Керкез попадна в списък на т.нар. „врагове на Украйна“, а случаят предизвика намесата на унгарския външен министър. Футболистът и неговият баща Себастиан са били добавени в базата данни на сайта „Миротворец“, след като Керкез участва в спречкване по време на мача между Унгария и Украйна от Лигата на нациите.

Унгарците взеха сладък реванш от Украйна

След двубоя бащата на футболиста публикува в Instagram кадри от инцидента, като добави към тях песента „Russian Paradise“ на руската рап група AK-47. Това предизвика остра реакция от украинска страна и впоследствие Керкез и баща му бяха обвинени в подкрепа на руската агресия срещу Украйна. Самият сайт „Миротворец“ обаче не е официално свързан с украинската държава.

Селекционерът на Украйна: Не заслужавахме да загубим

Унгарският външен министър Анита Орбан осъди включването на Керкез и унгарския депутат Балаш Хидвеги в списъка и заяви, че е провела разговори с украински представители, Унгарската футболна федерация и дипломатически представители, за да бъде разрешен казусът. „Категорично осъждам заклеймяването, всякакъв вид включване в списъци и евентуалните заплахи срещу унгарските граждани Милош Керкез и Балаш Хидвеги“, заяви тя.

Самият Керкез също отхвърли обвиненията: „Аз лично никога през живота си не съм подкрепял и не подкрепям никаква агресия. Не съм човек, който смята за приемливо нещо, което причинява вреда на други хора. Във футболен мач винаги има напрежение, а в двубоя с Украйна направих единствено това да защитя нашия капитан и мой приятел. Бих го направил, независимо коя държава беше наш съперник. Важно е също, че баща ми не е аз. Каквото и да прави той, не мога да нося отговорност за неговите действия.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages