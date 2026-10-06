Уругвай също разгроми Индия

Националният отбор на Уругвай записа убедителна победа с 6:1 при гостуването си на Индия в приятелска среща. За азиатците това е втори пореден допуснат разгром от южноамерикански съперник, след като в събота загубиха с 0:4 от Бразилия.

Още в 12-ата минута Дарвин Нунес даде аванс на уругвайците, след като реализира дузпа, свирена за нарушение на Прамвеер Сингх срещу Федерико Виняс. Десет минути по-късно индийците изравниха чрез добавка на Анируд Тапа след избит удар на Райън Уилямс. Малко след това двубоят беше прекъснат за около 40 минути заради гръмотевична буря. Веднага след подновяването на играта Максимилиано Араухо върна преднината на гостите с шут отблизо след асистенция на Нахитан Нандес в 28-ата минута.

Half-time in India. ⏸️ https://t.co/ExDRD5a2sd — Uruguay National Team (@Uruguay__EN) October 6, 2026

През второто полувреме “урусите” отбелязаха още четири гола. Първият от тях дойде в 53-тата минута с изстрел на Родриго Саласар от границата на наказателното поле. Шест минути по-късно Араухо отбеляза второто си попадение в мача с удар по земя. В 71-вата минута гостите развиха бърза контраатака, която завърши с гол на резервата Хуан Санабрия от воле. В 86-ата минута влезлият от пейката Родриго Агире оформи крайния резултат с прекрасен далечен шут.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 🩵 https://t.co/GvRzd6Upfd — Uruguay National Team (@Uruguay__EN) October 6, 2026

Така Уругвай записа втори пореден категоричен успех при новия си селекционер Диего Форлан след 4:1 над Южна Корея, а преди това допусна загуба с 1:3 от Япония.

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