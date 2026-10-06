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Жаке е поредният ключов играч на Ливърпул, който е под въпрос за дербито с Манчестър Сити

  • 6 окт 2026 | 16:51
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Жаке е поредният ключов играч на Ливърпул, който е под въпрос за дербито с Манчестър Сити

Ливърпул рискува да загуби още един от най-силно представящите се играчи на Андони Ираола от началото на сезона. Става дума за централния бранител Жереми Жаке, който се наложи като титуляр и в селекцията на Зинедин Зидан. Защитникът пропусна вчерашната победа на Франция над Белгия, като от федерацията уточниха, че причината е разтежение на левия бедрен мускул.

21-годишният играч се завръща в Ливърпул, където да му бъдат направени изследвания, след които да се разбере дали този проблем ще му попречи да участва в неделния изключително важен сблъсък с Манчестър Сити.

Неприятното за мърсисайдци е, че точно тримата играчи в най-добра форма от началото на сезона - Жаке, Александър Исак и Коди Гакпо, са под въпрос за сблъсъка с "гражданите" след проблеми покрай участието им за съответните национални отбори.

Жаке започна като титуляр в петте мача на Ливърпул в Премиър лийг от началото на сезона. Ако той не може да играе в неделя, Ираола трябва да заложи на Роналд Араухо или Джо Гомес за партньор на Вирджил ван Дайк в центъра на защитата. Уругваецът се представя много добре в последните мачове, в които обаче действаше като десен бек. Джо Гомес пък лекуваше поредната си контузия в началото на кампанията и до момента има само 45 минути, които записа в мача с Тотнъм за "Карабао Къп".

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Снимки: Imago

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