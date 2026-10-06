Жаке е поредният ключов играч на Ливърпул, който е под въпрос за дербито с Манчестър Сити

Ливърпул рискува да загуби още един от най-силно представящите се играчи на Андони Ираола от началото на сезона. Става дума за централния бранител Жереми Жаке, който се наложи като титуляр и в селекцията на Зинедин Зидан. Защитникът пропусна вчерашната победа на Франция над Белгия, като от федерацията уточниха, че причината е разтежение на левия бедрен мускул.

21-годишният играч се завръща в Ливърпул, където да му бъдат направени изследвания, след които да се разбере дали този проблем ще му попречи да участва в неделния изключително важен сблъсък с Манчестър Сити.

Неприятното за мърсисайдци е, че точно тримата играчи в най-добра форма от началото на сезона - Жаке, Александър Исак и Коди Гакпо, са под въпрос за сблъсъка с "гражданите" след проблеми покрай участието им за съответните национални отбори.

Жаке започна като титуляр в петте мача на Ливърпул в Премиър лийг от началото на сезона. Ако той не може да играе в неделя, Ираола трябва да заложи на Роналд Араухо или Джо Гомес за партньор на Вирджил ван Дайк в центъра на защитата. Уругваецът се представя много добре в последните мачове, в които обаче действаше като десен бек. Джо Гомес пък лекуваше поредната си контузия в началото на кампанията и до момента има само 45 минути, които записа в мача с Тотнъм за "Карабао Къп".

🇫🇷🤕 𝗜𝗡𝗙𝗢 - @IanDoyleSport: Liverpool are waiting to discover the extent of the fitness issue for Jeremy Jacquet after suffering a ‘strain to his left hamstring’, says the French Football Federation. Jacquet will now return to Merseyside for further assessment on the setback that has raised concerns over his availability for Sunday's Premier League visit of Manchester City. — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 6, 2026

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Снимки: Imago