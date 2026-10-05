Ван Дайк след своя мач номер 100 за Нидерландия: Дори не смеех да мечтая за подобно постижение

Капитанът на нидерландския национален отбор и Ливърпул Вирджил ван Дайк сподели, че му е било изключително трудно да сдържи сълзите и вълнението си в съблекалнята след достигането на забележителния юбилей от 100 участия с екипа на „лалетата“. Опитният централен защитник изведе тима си с капитанската лента при победата с 2:1 срещу селекцията на Сърбия в Айндховен, превръщайки се в едва 11-ия футболист в историята на страната, прекрачил границата от сто срещи на международно ниво.

Вечерта бе наситена със силен личен заряд за 35-годишния бранител, който се появи на игрището, хванал за ръка своя син Мейс, докато неговите родители и близки го аплодираха от трибуните.

A special moment for the skipper as he earns his 100th cap for @OnsOranje ❤️🧡 https://t.co/FIHPsghisK — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2026

„Беше изключително специална вечер и прекрасен момент, който ме изпълва с гордост“, заяви Ван Дайк. „В съблекалнята бях завладян от силни емоции. Това е нещо, за което в началото дори не можех да мечтая. Когато бях млад, подобна цел ми изглеждаше абсолютно недостижима и дори не се замислях за нея. Именно това прави преживяването още по-вълнуващо. Длъжен съм да изкажа признателност към спортно-техническия щаб и към всички специалисти, с които съм имал възможност да работя през годините. Най-дълбока благодарност обаче дължа на моето семейство, което беше тук, за да ме подкрепи.“

Оценявайки изминалия път, защитникът призна, че е можел да бъде още по-напред във вечната ранглиста на Нидерландия, ако не бяха сериозните здравословни проблеми: „Смятам, че съм дал най-доброто от себе си дотук. За жалост, загубих цяла година заради скъсване на кръстни връзки – иначе щях да бъда доста по-близо до постижението на Уесли Снайдер. Въпреки всичко се чувствам щастлив и горд с извървения път. Не обичам да чертая твърде далечни планове. Важно е да поддържаш отлично физическо състояние и да даваш абсолютно всичко, за да бъдеш на разположение във всеки мач. Намирам се в добра форма и гледам единствено напред. Футболът е най-прекрасната игра. Наясно съм, че на моята възраст хората обръщат голямо внимание на годините, но моята задача е просто да бъда максимално полезен за отбора както на терена, така и извън него.“

Virgil van Dijk got to walk out with his son for his 100th Netherlands cap 💯🇳🇱 Beautiful moment 🧡 https://t.co/qaXJkcq6pr — ESPN UK (@ESPNUK) October 5, 2026

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Снимки: Imago