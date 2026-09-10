Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул изглежда уцели с Араухо

Ливърпул изглежда уцели с Араухо

  • 10 сеп 2026 | 11:32
  • 5003
  • 4
Ливърпул изглежда уцели с Араухо

Решението на ръководството на Ливърпул да привлече под наем от Барселона Роналд Араухо, бе посрещнато с някои усмивки от скептиците, още повече че от доста време клубът от “Анфийлд” няма никакъв успех с играчите, които привлича краткосрочно. Примерите не са малко - Артур Мело, Озан Кабак, Стивън Коулкър, Хавиер Манкийо, Виктор Моузес, Али Сисоkо, Нури Шахин, Емилиано Инсуа… Трябва да се върнем доста назад - през 2007 година, за да отчетем изцяло успешен трансфер на Ливърпул с привличане на играч под наем. Тогава Хавиер Маскерано бе привлечен първоначално по този начин от Уест Хам, след което Ливърпул закупи правата му, което се оказа изключително ценен ход.

Да се оценява Араухо е все още твърде рано, но той се представи впечатляващо в първите си два мача като титуляр за Ливърпул - срещу Ипсуич в Премиър лийг и в още по-голяма степен във вчерашния двубой в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. И в двете срещи уругваецът действаше като десен бек и освен че се представи стабилно в защита, се включваше добре и в атаките на своя тим, а вчера записа брилянтна асистенция за гола на Доминик Собослай. Феновете на мирсисайдци останаха очаровани от представянето на Араухо и го избраха за Играч на мача, а в коментарите си мнозина призоваха, той да стане първият трансфер на Ливърпул през зимния прозорец, след като клубът активира клаузата за закупуването му, която е в размер на 55 милиона евро.

Едно е ясно - за момента изглежда, че Араухо се възползва максимално от шанса си, имайки предвид слабата игра на Джереми Фримпонг в първите няколко мача от сезона. Самият уругваец също твърди, че се чувства много щастлив и мотивиран, така че неговият трансфер може да се окаже от полза за всички страни.

“Страхотно е. Имах късмета, че топката мина между централните защитници и се получи този гол. Щастлив съм, че помогнах на отбора си с асистенция, че имах принос.

Ливърпул е голям отбор като Барса и винаги трябва да даваш най-доброто от себе си. Има високи изисквания, но всичко върви добре. Много съм щастлив, работя усилено и това си личи на терена. Нямам търпение да давам още повече и просто да бъда себе си.

Без съмнение, следя Барса. В момента те летят високо. Много се радвам за съотборниците си. Те са страхотен отбор и са претендент за спечелването на Шампионската лига", заяви Араухо след вчерашния двубой.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 215751
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 8066
  • 0
Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

Манчестър Юнайтед ще отбележи значим юбилей срещу дебютанта Сабах

  • 10 сеп 2026 | 07:20
  • 4423
  • 4
Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

Дори Байерн не може да си позволи подценяване срещу Бодьо/Глимт

  • 10 сеп 2026 | 07:00
  • 3072
  • 5
Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

Без победител в сблъсъка между Меси и Левандовски

  • 10 сеп 2026 | 06:44
  • 6432
  • 5
Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

  • 10 сеп 2026 | 05:50
  • 3930
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

  • 10 сеп 2026 | 12:18
  • 8806
  • 64
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 9181
  • 40
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 294585
  • 1587
Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

  • 10 сеп 2026 | 10:03
  • 9137
  • 22
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 215751
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 8066
  • 0