Ливърпул изглежда уцели с Араухо

Решението на ръководството на Ливърпул да привлече под наем от Барселона Роналд Араухо, бе посрещнато с някои усмивки от скептиците, още повече че от доста време клубът от “Анфийлд” няма никакъв успех с играчите, които привлича краткосрочно. Примерите не са малко - Артур Мело, Озан Кабак, Стивън Коулкър, Хавиер Манкийо, Виктор Моузес, Али Сисоkо, Нури Шахин, Емилиано Инсуа… Трябва да се върнем доста назад - през 2007 година, за да отчетем изцяло успешен трансфер на Ливърпул с привличане на играч под наем. Тогава Хавиер Маскерано бе привлечен първоначално по този начин от Уест Хам, след което Ливърпул закупи правата му, което се оказа изключително ценен ход.

Да се оценява Араухо е все още твърде рано, но той се представи впечатляващо в първите си два мача като титуляр за Ливърпул - срещу Ипсуич в Премиър лийг и в още по-голяма степен във вчерашния двубой в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. И в двете срещи уругваецът действаше като десен бек и освен че се представи стабилно в защита, се включваше добре и в атаките на своя тим, а вчера записа брилянтна асистенция за гола на Доминик Собослай. Феновете на мирсисайдци останаха очаровани от представянето на Араухо и го избраха за Играч на мача, а в коментарите си мнозина призоваха, той да стане първият трансфер на Ливърпул през зимния прозорец, след като клубът активира клаузата за закупуването му, която е в размер на 55 милиона евро.

That assist 😮‍💨



An all-round strong performance secures Araújo our @carlsberg Player of the Match award tonight 🏆 pic.twitter.com/GNKmTque1X — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2026

Едно е ясно - за момента изглежда, че Араухо се възползва максимално от шанса си, имайки предвид слабата игра на Джереми Фримпонг в първите няколко мача от сезона. Самият уругваец също твърди, че се чувства много щастлив и мотивиран, така че неговият трансфер може да се окаже от полза за всички страни.

“Страхотно е. Имах късмета, че топката мина между централните защитници и се получи този гол. Щастлив съм, че помогнах на отбора си с асистенция, че имах принос.

Ливърпул е голям отбор като Барса и винаги трябва да даваш най-доброто от себе си. Има високи изисквания, но всичко върви добре. Много съм щастлив, работя усилено и това си личи на терена. Нямам търпение да давам още повече и просто да бъда себе си.

Без съмнение, следя Барса. В момента те летят високо. Много се радвам за съотборниците си. Те са страхотен отбор и са претендент за спечелването на Шампионската лига", заяви Араухо след вчерашния двубой.

Exclusive 💣



Ronald Araujo has already told his agent and family that he wants to move to #LFC after his loan ends.



Liverpool holds an option to buy him permanently for around £47 million. pic.twitter.com/cU19vtqfET — indykaila News (@indykaila) September 10, 2026

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Снимки: Gettyimages