Филип Диало с подкрепа от Германия

Германският футболен cъюз обяви, че застава изцяло зад кандидатурата на президента на Френската футболна федерация Филип Диало за нов ръководител на ФИФА, с което затвърди позициите му в Европа.

🚨 FIFA POWER SHIFT? GERMANY JOINS THE PUSH FOR CHANGE! 🌍⚽ The German Football Association has officially backed Philippe Diallo's bid to become FIFA president in 2027. With UEFA and the Dutch FA also behind him, the challenge to Gianni Infantino is gathering momentum. My take: Infantino's biggest challenge may not be one opponent, but a growing movement demanding change at the top. Can Diallo really stop Infantino? 👀 (Source: German FA Official) — Veekass Fabrizio (@Veekassfabrizio) November 19, 2026

Президентът на ГФС Бернд Нойендорф оповести подкрепата в сряда – два дни след като Диало прие номинацията на УЕФА да се изправи срещу настоящия президент Джани Инфантино на изборите през март. Европейската футболна централа настоява за промяна на върха в световния футбол.

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„Филип Диало отстоява отговорен подход към футбола и е решен да се справи с предизвикателствата пред играта през следващите години. Той притежава богат опит в международния футбол и се ползва с широко уважение в цяла Европа. Неговият подход към поста и ценностите, които защитава, се различават съществено от тези на настоящия президент на ФИФА“, сподели Нойендорф.

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Нидерландската футболна федерация също вече изрази подкрепата си за Диало, като се очаква още много европейски централи да последват примера им. Самият Диало по-рано заяви, че разчита на поддръжници и извън пределите на Стария континент.

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„За да победиш, са нужни 106 гласа, което представлява мнозинство. Сега от мен и моя екип зависи да убедим страните и на другите континенти, но още от понеделник получих спонтанни сигнали за силна подкрепа, които ще станат ясни в следващите дни“, отбеляза французинът.

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