Порто представи четвърти екип с изненадващ цвят

Порто представи ново попълнение към своята колекция за сезон 2026/27. В поредно партньорство с „Ню Баланс“, „драконите“ показаха четвъртия си екип за настоящата кампания, който допълва представените по-рано три екипа.

Новият екип се откроява със завръщането на черния цвят като водещ тон – нещо, което не се бе случвало с резервна фланелка на клуба от десетилетие, след сезон 2016/17. Визията е обогатена с оранжеви детайли, вдъхновени от пламъка на Дракона.

Комплектът се допълва от шорти и чорапи, също решени изцяло в черно. Новата екипировка вече е на разположение на феновете и може да бъде закупена от клубните магазини на ФК Порто и онлайн.

СНИМКА: Soccer Jersey News// TWITTER

🇵🇹 FC Porto 26/27 Fourth Kit ✍️ New Balance Black returns after 10 years. The orange accents are inspired by the flame of a dragon, the club's central emblem. 🐉 Thoughts? https://t.co/eHnrxnCehg — Soccer Jersey News (@soccerjerseynws) November 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google