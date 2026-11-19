Порто представи ново попълнение към своята колекция за сезон 2026/27. В поредно партньорство с „Ню Баланс“, „драконите“ показаха четвъртия си екип за настоящата кампания, който допълва представените по-рано три екипа.
Новият екип се откроява със завръщането на черния цвят като водещ тон – нещо, което не се бе случвало с резервна фланелка на клуба от десетилетие, след сезон 2016/17. Визията е обогатена с оранжеви детайли, вдъхновени от пламъка на Дракона.
Комплектът се допълва от шорти и чорапи, също решени изцяло в черно. Новата екипировка вече е на разположение на феновете и може да бъде закупена от клубните магазини на ФК Порто и онлайн.
СНИМКА: Soccer Jersey News// TWITTERДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google