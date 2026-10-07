От Манчестър Сити да си признаят нарушенията и да приемат наказанието, предложи легенда

Английският Манчестър Сити трябва да си признае нарушенията на финансовите правила на Премиър лийг и да приеме наказанието си, заяви бившият капитан на националния тим на Англия Гари Линекер, който добави, че няма да се изненада, ако в крайна сметка отборът бъде лишен от титлите си. Клубът бе признат за виновен по всички обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на лигата в продължение на девет сезона (от 2009/2010 до 2017/2018), както и по три от четирите обвинения за липса на съдействие при разследването.

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От лигата заявиха, че Сити са използвали „фиктивни“ търговски договори като част от схеми за изкуствено завишаване на приходите и занижаване на разходите с над 900 милиона паунда (1,19 милиарда долара) за период от близо десетилетие, през който са спечелили множество трофеи. Манчестър Сити обжалва решението и настоява, че клубът е невинен. Бившият нападател на Евертън, Тотнъм и Барселона Гари Линекер коментира, че целият скандал вреди както на клуба, така и на английския футбол, но признаването на вина от страна на Сити би помогнало да се сложи край на сагата.

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„Очевидно ситуацията изглежда много зле за Манчестър Сити, наистина зле. Зле е и за футбола... Бих искал Сити просто да си признаят и да кажат: Добре, сгрешихме“, коментира Линекер по време на конференцията Leaders Week на стадион „Стамфорд Бридж“ и продължи: „Но в името на играта приемаме това, приемаме каквото и да е наказание и продължаваме напред“. Мисля, че това би било благотворно и би спасило донякъде репутацията им в момента, макар че не изглежда много вероятно. Това нанася вреди... и съчувствам на феновете и на футболистите им.“

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На въпрос дали Сити трябва да бъде лишен от трите титли в Премиър лийг, спечелени през въпросния период, Линекер отговори: „Няма да се изненадам, ако се стигне дотам. Но в крайна сметка, кой страда от това? Играчите и феновете.“ Процедурата по обжалване ще се проведе при закрити врати. Все още не е ясно дали санкциите ще бъдат обявени преди разглеждането на жалбата и дали ще влязат в сила незабавно. Манчестър Сити оглавява класирането във Висшата лига с 15 точки от пет мача и в неделя ще гони шеста поредна победа при гостуването си на Ливърпул.

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Снимки: Gettyimages