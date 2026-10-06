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Манчестър Сити удовлетвори молба на Холанд преди дербито с Ливърпул

  • 6 окт 2026 | 17:27
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Манчестър Сити удовлетвори молба на Холанд преди дербито с Ливърпул

Манчестър Сити е дал разрешение на Ерлинг Холанд да замине за кратка ваканция, удовлетворявайки молба на норвежеца за допълнителна почивка преди дербито с Ливърпул в неделя. Норвежецът направи знак да бъде заменен по време на двубоя с Португалия в неделя. Това породи страхове сред феновете на отбора, че голмайсторът е получил контузия. По-късно селекционерът на Норвегия Стале Солбакен разкри, че в случая става дума по-скоро за мускулна умора. Все още обаче участието на Холанд в двубоя на "Анфийлд" не може да се смята за напълно сигурно.

Енцо Мареска трябва да събере отбора си в четвъртък, когато ще започне подготовката за този важен двубой, който е още по-труден за Сити, тъй като това ще е първата среща за "гражданите" след решението на независимата комисия да признае клуба за виновен по всички обвинения във финансови нарушения.

Медиите на Острова не разкриват колко точно е допълнителната почивка на Холанд и кога той ще поднови тренировки.

Холанд притесни феновете на Манчестър Сити преди дербито с Ливърпул
Холанд притесни феновете на Манчестър Сити преди дербито с Ливърпул
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