Кайл Уокър за Ман Сити: Ситуацията не изглежда добре, но не могат да ни отнемат трофеите

Славните години и големите успехи на Манчестър Сити през последните години не могат да бъдат отнети от играчите. Това заяви бившият капитан на “гражданите” Кайл Уокър по повод решението на независимата комисия към Висшата лига, че клубът е виновен за финансови измами в периода между 2009 и 2018 г.

“Очевидно не изглежда добре. Знам, че има обжалване, така че да коментира правни действия и подобни неща, вероятно няма да направя услуга на себе си и всички свързани. Но на лично ниво мога да кажа за момчетата. Прекарахме много, много страхотни години, празнувайки спечелването на много трофеи. Това е нещо, което не може да бъде отнето от нас, защото преживяхме тези вечери”, заяви защитникът на Бърнли.

🚨🆕 Kyle Walker sur la situation à Manchester City : "Évidemment, ça ne s’annonce pas très bien. Je sais que nous sommes au stade de l’appel, donc commencer à commenter une procédure judiciaire ne rendrait probablement pas service, ni à moi ni à qui que ce soit d’autre impliqué. À titre personnel, nous avons vécu de nombreuses grandes années, remporté et célébré beaucoup de trophées. Et quoi qu’il arrive, personne ne pourra nous enlever ça, parce que nous avons vécu ces moments, ces soirées. Quoi qu’il arrive, il arrivera ce qui doit arriver. Désormais, tout dépend de l’appel et de ce qui en découlera. Nous voulons qu’on se souvienne de nous comme d’une équipe qui a remporté ces trophées de la bonne manière C’est très difficile, parce que nous avons énormément travaillé pour les gagner et pas seulement nous, mais aussi les supporters. Je pense à tous ces fans qui ont voyagé aux quatre coins du pays, jusqu’à Istanbul lorsque nous avons réalisé le triplé… Des moments comme celui-là, ils méritent de les vivre." [via @talkSPORT / @PA] — Blue Moon (@FRBlueMoon) October 7, 2026

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