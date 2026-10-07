Кайл Уокър за Ман Сити: Ситуацията не изглежда добре, но не могат да ни отнемат трофеите

Славните години и големите успехи на Манчестър Сити през последните години не могат да бъдат отнети от играчите. Това заяви бившият капитан на “гражданите” Кайл Уокър по повод решението на независимата комисия към Висшата лига, че клубът е виновен за финансови измами в периода между 2009 и 2018 г.
“Очевидно не изглежда добре. Знам, че има обжалване, така че да коментира правни действия и подобни неща, вероятно няма да направя услуга на себе си и всички свързани. Но на лично ниво мога да кажа за момчетата. Прекарахме много, много страхотни години, празнувайки спечелването на много трофеи. Това е нещо, което не може да бъде отнето от нас, защото преживяхме тези вечери”, заяви защитникът на Бърнли.