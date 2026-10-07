Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити

Кайл Уокър за Ман Сити: Ситуацията не изглежда добре, но не могат да ни отнемат трофеите

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 559
  • 1

Славните години и големите успехи на Манчестър Сити през последните години не могат да бъдат отнети от играчите. Това заяви бившият капитан на “гражданите” Кайл Уокър по повод решението на независимата комисия към Висшата лига, че клубът е виновен за финансови измами в периода между 2009 и 2018 г.

“Очевидно не изглежда добре. Знам, че има обжалване, така че да коментира правни действия и подобни неща, вероятно няма да направя услуга на себе си и всички свързани. Но на лично ниво мога да кажа за момчетата. Прекарахме много, много страхотни години, празнувайки спечелването на много трофеи. Това е нещо, което не може да бъде отнето от нас, защото преживяхме тези вечери”, заяви защитникът на Бърнли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

Продължават проблемите на Мойсес Кайседо със закона

  • 7 окт 2026 | 09:40
  • 1878
  • 1
Скалони през сълзи: Никога повече няма да има някой като Лео Меси

Скалони през сълзи: Никога повече няма да има някой като Лео Меси

  • 7 окт 2026 | 09:24
  • 1406
  • 3
Аржентина преди и след Меси: как един гений пренаписа футболната история на “гаучосите”

Аржентина преди и след Меси: как един гений пренаписа футболната история на “гаучосите”

  • 7 окт 2026 | 07:39
  • 2847
  • 3
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 16785
  • 20
Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

Милан може да поднови интереса си към Алехандро Балде

  • 7 окт 2026 | 04:52
  • 2849
  • 0
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 61532
  • 140
Виж всички

Водещи Новини

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

Стотици изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път

  • 7 окт 2026 | 12:30
  • 27625
  • 38
Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

Артета преподписа с Арсенал, новият договор го превръща в най-скъпоплатения мениджър в Премиър лийг

  • 7 окт 2026 | 14:15
  • 4525
  • 8
Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

Националите се завърнаха от Люксембург, някои вече потеглиха за клубовете си

  • 7 окт 2026 | 14:17
  • 4418
  • 7
И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

И в прощалния си мач за Аржентина Меси показа, че е ненадминат, защитник на ЦСКА помогна за последния му гол

  • 7 окт 2026 | 04:27
  • 61532
  • 140
Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

Рибарски: Видях момчета, които показаха лидерски качества

  • 7 окт 2026 | 14:29
  • 1963
  • 1
Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

Трогателната реч на Меси: Бих искал да остана завинаги, но е време да си тръгна

  • 7 окт 2026 | 06:01
  • 16785
  • 20