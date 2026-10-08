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Защитник на Интер: Надявам се да не ме лишат от титлите с Манчестър Сити

  • 8 окт 2026 | 09:59
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Защитникът на Интер Мануел Аканжи изрази надежда, че няма да бъде лишен от трофеите, които спечели като футболист на Манчестър Сити. Швейцарският национал игра за "небесносините" между 2022 и 2025 година, като спечели две титли от Премиър лийг. Както е известно, наскоро английският клуб беше признат за виновен в нарушаване на финансовите разпоредби.

"Все още поддържам връзка с някои от играчите, но не знам повече от вас. Казаха ни да запазим спокойствие, че клубът контролира ситуацията, че нищо сериозно не се е случило. Доверявам се на ръководството на Манчестър Сити и вярвам, че това е така. Надявам се да не ме лишат от титлите. Би било малко жалко, но аз също научавам всичко само от новините", каза Аканжи по време на Фестивала на спорта в Тренто.

Репортерите напомниха на Аканджи, че титлите му с отбора от Манчестър не са изложени на риск, тъй като решението за Сити обхваща периода от 2009 до 2018 година, преди бранителят да се присъедини към клуба. На това швейцарецът отговори, намесвайки дори пандемията от COVID-19: "Кой знае какво още ще изровят. Все още търсят нещо, свързано с коронавируса, въпреки че се е случило преди повече от пет години."

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Снимки: Gettyimages

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