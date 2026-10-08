Защитник на Интер: Надявам се да не ме лишат от титлите с Манчестър Сити

Защитникът на Интер Мануел Аканжи изрази надежда, че няма да бъде лишен от трофеите, които спечели като футболист на Манчестър Сити. Швейцарският национал игра за "небесносините" между 2022 и 2025 година, като спечели две титли от Премиър лийг. Както е известно, наскоро английският клуб беше признат за виновен в нарушаване на финансовите разпоредби.

"Все още поддържам връзка с някои от играчите, но не знам повече от вас. Казаха ни да запазим спокойствие, че клубът контролира ситуацията, че нищо сериозно не се е случило. Доверявам се на ръководството на Манчестър Сити и вярвам, че това е така. Надявам се да не ме лишат от титлите. Би било малко жалко, но аз също научавам всичко само от новините", каза Аканжи по време на Фестивала на спорта в Тренто.

Manuel Akanji: "I’m still in touch with a few #ManCity players, but I don’t know any more than you do. We were told to stay calm, that they had everything under control and nothing major had happened. I trust the people in charge at @ManCity - that’s the case. I hope I don’t lose my titles. That would be a bit of a shame. But I’m only seeing it in the news..." [via @nau_live/@Sport_Witness] — City Xtra (@City_Xtra) October 7, 2026

Репортерите напомниха на Аканджи, че титлите му с отбора от Манчестър не са изложени на риск, тъй като решението за Сити обхваща периода от 2009 до 2018 година, преди бранителят да се присъедини към клуба. На това швейцарецът отговори, намесвайки дори пандемията от COVID-19: "Кой знае какво още ще изровят. Все още търсят нещо, свързано с коронавируса, въпреки че се е случило преди повече от пет години."

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Снимки: Gettyimages