Бернардо Силва тренира на облекчен режим в Реал Мадрид

Бернардо Силва бе обявен за „неспособен за игра“ от Дирекцията за здраве и спортна подготовка на ФПФ, което доведе до освобождаването му от състава на Португалия за мача с Уелс, след като записа едва 11 минути на терена срещу Дания. След завръщането си в Реал Мадрид 32-годишният халф получи зелена светлина да играе за клубния си тим тази събота срещу Селта, но все още не е провел пълноценна тренировка на терена с отбора.

Три дни преди сблъсъка от 13-ия кръг на Ла Лига Бернардо Силва се подготвяше на облекчен режим в клубната база, ограничавайки се само с фитнес занимания, както и Чуамени. Двамата футболисти не взеха участие в тренировъчната сесия на терена, ръководена от Жозе Моуриньо.

Жозе Карлош Нороня, медицински директор на ФПФ, аргументира освобождаването на Бернардо Силва в Кардиф с обяснението, че контузията му не позволява той да бъде в оптимално състояние, за да помогне на националния отбор. Въпреки това специалистът добави, че би било „напълно нормално“ полузащитникът да играе още тази събота за Реал Мадрид.

В Реал си отдъхнаха за Бернардо Силва, с Чуамени е малко по-различно

„Едно кратко обяснение: подобни болки и мускулни контрактури, дори при образни изследвания като ехография и ядрено-магнитен резонанс (който не беше направен) да не показват нищо, често няколко дни по-късно прерастват в пълни разкъсвания. Той се завърна в Реал Мадрид, където образните изследвания не показаха увреждане. Напомням, че в 50% от оплакванията при пациентите образните изследвания са отрицателни. Доказано е обаче, че ако състезатели с такива оплаквания бъдат пуснати в игра или на тренировка два-три дни по-късно, в много голям процент от случаите се стига до разкъсване, което може да бъде пълно“, заяви Жозе Карлош Нороня.

До паузата за националните отбори Бернардо Силва се намираше в силен период на утвърждаване в Реал Мадрид. След колеблив старт на сезона и малко игрови минути той започна като титуляр в пет поредни мача, преди отново да се присъедини към националния тим за последните два двубоя от груповата фаза на Лигата на нациите.

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