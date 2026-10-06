Съперниците на Манчестър Сити искат както ретроспективни наказания, така и такива за бъдещето

Голям брой клубове от Премиър лийг настояват Манчестър Сити да получи широк набор от наказания, които да касаят както предишните сезони, така и бъдещите такива, твърди "Би Би Си". Засилват се настроенията, че ако обжалването на "гражданите" остане без успех, наложените санкции трябва както да компенсират периода на нарушение на правилата - от 2009-а до 2018 година, така и да ограничат възможностите на клуба занапред.

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Според източника поне четири от конкурентните клубове на Сити споделят мнението, че еднократно отнемане на точки, водещо до изпадане в Чемпиъншип, би било недостатъчно наказание предвид тежестта на нарушенията, извършени от Манчестър Сити.

Разбира се, съществуват нюанси в това какво точно клубовете считат за подходящо наказание за осемкратните шампиони на Висшата лига, които бяха признати за виновни по всички обвинения за сериозни финансови нарушения в решение на независима комисия.

Високопоставен източник от един от клубовете е споделил пред "Би Би Си", че титлите на Манчестър Сити трябва да бъдат отнети, като е добавил, че сред останалите клубове няма „голям ентусиазъм“ за преразпределяне на трофеите, а по-скоро за тяхното отнемане и оставянето им без носител. Същият източник добавя, че авторитетът на Висшата лига ще пострада сериозно, ако на Сити бъде позволено да запази осемте големи трофея, спечелени през периода, за който клубът е признат за виновен.

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Що се отнася до времевия обхват на бъдещите санкции, ръководителите на клубове се опасяват, че наказание, засягащо само един сезон, би било за "гражданите" само „леко препятствие по пътя“, предвид вероятността отборът да се завърне във Висшата лига още при първия си опит. Поради това мнозина в Премиър лийг смятат, че евентуалното отнемане на точки трябва да бъде разпределено в рамките на няколко сезона.

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Същевременно се счита, че забрани за трансфери, обхващащи няколко трансферни прозореца, също значително биха затруднили способността на Манчестър Сити да си върне статута на елитен отбор възможно най-бързо.

Що се отнася до финансовите компенсации, една от обсъжданите идеи е прилагането на "тарифна система", при която класиранията на Сити в първенството от минали сезони биха били променени чрез отнемане на точки. В такъв случай съперничещите клубове биха могли да получат обезщетение от клуба от "Етихад", базиращи се на разликата между позицията, която биха заели, и тази, на която реално са завършили.

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