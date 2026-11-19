Закъсал в Лига 1 обяви новия си треньор

Френският елитен тим Страсбург обяви официално назначаването на Витор Матош начело на първия отбор. Португалският специалист заема мястото на освободения Юго Оливейра, след като тимът записа колеблив старт на кампанията и заема 13-ата позиция в Лига 1 с актив от 10 точки след първите десет кръга и 22 допуснати попадения.

Матош, който от ноември 2025 година водеше английския втородивизионен Суонзи, парафира договор с елзасците до 2028 година с опция за удължаване с още един сезон. Според информациите за привличането му френският клуб е платил компенсация в размер на близо 6 милиона евро.

Треньорската кариера на 38-годишния португалец включва пет сезона в щаба на Юрген Клоп в Ливърпул, както и период като асистент на Пепейн Лейндърс в Залцбург. От 2025 година насам той натрупа опит като старши треньор – първо във второто ниво на португалския футбол с Маритимо, а по-късно и в Чемпиъншип със Суонзи. След силните изяви начело на уелския клуб, Матош ще получи първата си възможност да води отбор в елитно първенство като главен мениджър.

Vítor Matos nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace 💙🤍 Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City ✍️ Le communiqué 👉 https://t.co/eXNwRPQTHl https://t.co/hh3bReNQHj — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 18, 2026

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