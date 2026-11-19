Френският елитен тим Страсбург обяви официално назначаването на Витор Матош начело на първия отбор. Португалският специалист заема мястото на освободения Юго Оливейра, след като тимът записа колеблив старт на кампанията и заема 13-ата позиция в Лига 1 с актив от 10 точки след първите десет кръга и 22 допуснати попадения.
Матош, който от ноември 2025 година водеше английския втородивизионен Суонзи, парафира договор с елзасците до 2028 година с опция за удължаване с още един сезон. Според информациите за привличането му френският клуб е платил компенсация в размер на близо 6 милиона евро.
Треньорската кариера на 38-годишния португалец включва пет сезона в щаба на Юрген Клоп в Ливърпул, както и период като асистент на Пепейн Лейндърс в Залцбург. От 2025 година насам той натрупа опит като старши треньор – първо във второто ниво на португалския футбол с Маритимо, а по-късно и в Чемпиъншип със Суонзи. След силните изяви начело на уелския клуб, Матош ще получи първата си възможност да води отбор в елитно първенство като главен мениджър.