В Ман Сити продължават да вярват, че обжалването може да бъде спечелено, обясни човек, близък до клуба

Манчестър Сити вярва, че може да избегне най-тежките санкции след присъдата за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига, като разчита на един основен аргумент в обжалването си. Според журналиста на "Манчестър Ивнинг Нюс" Саймън Байковски клубът не е необходимо да отмени всички констатации на независимата комисия, а може да постигне значителен успех, ако докаже, че не е нарушил правилата относно схемата за финансиране.

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„Изглежда, че Сити има планина за преодоляване – и това е така, но не става въпрос за множество неща. По същество става дума за един основен аргумент. В клуба бяха смаяни от решението. Когато от “Етихад” казват, че имат неопровержими доказателства, това е да покажат, че разполагат с документи, които ще демонстрират, че парите не са дошли от собствениците на клуба, а от правителството на Абу Даби, което даде пари на спонсорите, а те на клуба. Освен това от клуба имат редица критики към процеса на достигане на решение и поведението на Премиър лийг, които сякаш насочиха всичко и всички срещу клуба“, коментира Байковски. Според него позицията на клуба е, че парите не са били прехвърляни от Манчестър Сити към спонсорите, за да бъдат върнати след това в клубната сметка. Твърдението е, че средствата са идвали от правителството на Абу Даби към спонсорите, които впоследствие са плащали на Сити – нещо, което според клуба не противоречи на правилата.

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“Гражданите” обжалват решението на независимата комисия, която призна клуба за виновен по 114 от 115 обвинения, свързани с финансовите правила. Жалбата вече е подадена и ще бъде разгледана от независима тричленна комисия. Според Байковски в клуба са останали изненадани от мащаба на първоначалното решение и вярват, че „друг поглед“ върху доказателствата може да доведе до различен резултат.

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Снимки: Gettyimages