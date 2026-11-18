Невероятна драма! ЦСКА оцеля след златен гейм и продължава в Европа

ЦСКА се класира за 1/16-финалите на Чалъндж къп след изключителна драма срещу украинския Епицентър Подоляни. „Червените“ отстъпиха с 2:3 (20:25, 25:21, 26:28, 25:22, 13:15) в реванша от 1/32-финалите, но спечелиха решителния златен гейм с 16:14.

Ден по-рано възпитаниците на Александър Попов победиха с 3:1, а двата двубоя се проведоха в столичната зала „Христо Ботев“. Така в следващата фаза на турнира ще има български сблъсък, след като ЦСКА ще срещне Локомотив Авиа (Пловдив).

Локомотив Авиа напред в "Чалъндж къп" след драма и спасен мачбол в "златен" гейм срещу Будва

За разлика от първата среща, Николай Пенчев започна като титуляр на мястото на Ахмед Диа, партнирайки си със Захари Згуров. Украинците взеха първия гейм с 25:20, но ЦСКА отговори във втория. „Червените“ поведоха с 12:8 след силна серия на сервис на Пенчев и две блокади. Епицентър изравни при 18:18, но българският тим спечели четири от последните пет разигравания, а ас на Тодор Костов оформи 25:21.

Третата част предложи нова драма. ЦСКА изоставаше с 21:23, но стигна до геймбол при 24:23. Украинците обаче измъкнаха гейма с 28:26 след блокада на Максим Дрозд. В четвъртата част „червените“ наваксаха пасив от 18:20 и след силни изяви на Згуров и Костов изравниха за 2:2.

Епицентър спечели тайбрека с 15:13 и изпрати сблъсъка в златен гейм. Там украинците поведоха с 13:11, но две поредни блокади на 18-годишния Петър Господарски обърнаха резултата до 14:13 за ЦСКА. Домакините изравниха, но „червените“ стигнаха до нов мачбол, а решаваща блокада донесе успеха с 16:14 и класирането напред.

Най-резултатен за ЦСКА беше Станислав Кулагин с 22 точки (21 успешни атаки и 1 блокада). Тодор Костов добави 16 точки, а Петър Господарски и Захари Згуров завършиха с по 14. Господарски се отличи с 8 успешни атаки, 3 блокади и 3 аса.

За Епицентър над всички беше Даниило Уривкин с 33 точки, а Олександър Наложний и Сергей Мищенко реализираха по 16.

ЕПИЦЕНТЪР ПОДОЛЯНИ – ЦСКА 3:2 (25:20, 21:25, 28:26, 22:25, 15:13)! Златен гейм: 14:16!

ЕПИЦЕНТЪР ПОДОЛЯНИ: Сергей Мищенко 16, Олександър Ковал 14, Марин Лесков 3, Олександър Наложний 16, Максим Дрозд 15, Даниило Уривкин 33 т. – Микола Джул-либеро 0 т. (Едуард Щерик 0 т., Виктор Шаповал 0 т., Владислав Диденко 0 т., Олександър Хладенко 0 т., Андрей Челеняк 0 т., Богдан Татаренко 0 т., Андрей Жуков-либеро 0 т.)

Старши треньор: Радован Гачич

ЦСКА: Петър Господарски 14 т., Никола Великов 3 т., Захари Згуров 14 т., Тодор Костов 16 т., Станислав Кулагин 22 т., Николай Пенчев 13 т. – Мартин Божилов-либеро 0 т. (Евън Георгиев 3 т., Константин Митев 0 т., Даниел Тихолов 0 т., Теодор Тодоров 0 т., Ахмед Омар Диа 0 т., Данаил Димов 1 т., Александър Ангелов-либеро 0 т.)

Старши треньор: Александър Попов.

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