Изви се опашка пред "Армията"

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Десетки привърженици на ЦСКА продължават да се тълпят пред централния вход на стадион "Българска армия" с намерението да се сдобият с фен-карти, които дават достъп до най-модерното спортно съоръжение в България. Над 40 000 запалянковци вече са закупили своята пластика, а интересът в последните дни е особено голям с оглед на предстоящото пускане в продажба на билетите за двубоя от Лига на конференциите срещу Трабзонспор.

ЦСКА обяви цените на билетите за Трабзонспор

Въпреки работния ден, опашка от 50 души се вие на централната алея пред стадиона. ЦСКА ще изиграе три мача на "Българска армия" до края на годината - срещу Трабзонспор на 26 ноември в Лига на конференциите, на 5 декември срещу Септември (София) и на 17 срещу швейцарския шампион Тюн.

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