Балогун може да премине в отбор от Премиър лийг или Серия А тази зима

25-годишният нападател на Монако и американски национал Фоларин Балогун възнамерява да напусне клуба през януарския трансферен прозорец. Според турския журналист Екрем Конур Евертън и Нюкасъл от английската Премиър лийг, както и Ювентус и Милан от Серия А, продължават да проявяват силен интерес към нападателя.

Балогун е продукт на младежката система на лондонския Арсенал. Той се присъедини към Монако през лятото на 2023 година след едногодишен престой под наем в Реймс. Трансферната сума според медийни съобщения е била 30 млн. евро. Transfermarkt в момента оценява американеца на 50 млн. евро.

Този сезон Балогун е отбелязал един гол в седем мача от Лига 1 и Конференционната лига за клуба. Договорът му с монегаските е до лятото на 2028 година.

🚨 #ASMonaco AS Monaco's 25-year-old USMNT striker Folarin Balogun is determined to leave the Principality club in the upcoming January transfer window! ⭐ Premier League sides Everton and Newcastle United, alongside Serie A giants Juventus and AC Milan, continue to show strong interest in the forward. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 18, 2026

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