25-годишният нападател на Монако и американски национал Фоларин Балогун възнамерява да напусне клуба през януарския трансферен прозорец. Според турския журналист Екрем Конур Евертън и Нюкасъл от английската Премиър лийг, както и Ювентус и Милан от Серия А, продължават да проявяват силен интерес към нападателя.
Балогун е продукт на младежката система на лондонския Арсенал. Той се присъедини към Монако през лятото на 2023 година след едногодишен престой под наем в Реймс. Трансферната сума според медийни съобщения е била 30 млн. евро. Transfermarkt в момента оценява американеца на 50 млн. евро.
Този сезон Балогун е отбелязал един гол в седем мача от Лига 1 и Конференционната лига за клуба. Договорът му с монегаските е до лятото на 2028 година.