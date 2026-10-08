Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Служителите на Манчестър Сити останаха дълбоко разтърсени от неочакваната острота и тежките констатации в доклада на независимата комисия, която призна клуба за виновен по по-голямата част от обвиненията, повдигнати от Висшата лига още през февруари 2023 година. В редиците на клуба цари силно безпокойство, подхранвано както от страх за работните места и бъдещето на организацията, така и от очакваната враждебност от страна на феновете на съперниковите отбори.

Въпреки че новината за решението изтече четири дни преди официалното му публикуване, персоналът на клуба далеч не беше подготвен за безпощадния език на комисията. В документа от 40 страници действията на ръководството са подложени на унищожителна критика. Думата „фиктивен“ се среща не по-малко от осем пъти за определяне на схемите за прикрито финансиране, чрез които около 830 милиона паунда от собствениците са били инжектирани под формата на спонсорски договори.

Employees describe being ‘shell-shocked’ by ‘ferocity’ of the independent commission’s ruling and fear hostility of opposition fans at games. 🔗 https://t.co/SxODliAHgD https://t.co/6E61himEzr — Telegraph Football (@TeleFootball) October 8, 2026

„Най-много ме шокира езикът, с който комисията описва поведението на клуба. Знаехме за тези обвинения от много време и обмисляхме всякакви варианти, но никой не очакваше подобно нещо. Все още съм в шок от яростта на констатациите и точно това ме плаши най-много“, споделя служител пред „Телеграф“.

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Особено тежък удар нанесе категоричното отхвърляне на защитните аргументи на Манчестър Сити. Комисията демонстративно постави думата „обяснения“ в кавички и заключи, че предоставената от клуба версия е била съчинена дълго след събитията, единствено за да прикрие истината за схемата за нерегламентирано финансиране.

Въпреки че висшето ръководство е научило за изхода значително по-рано – според някои информации още през юли – дори изпълнителният директор Феран Сориано е бил видимо смутен. Източници го описват като „борбен, но поставен в изключително неудобно положение“, когато новината излезе по време на 33-ото Общо събрание на европейските футболни клубове в Копенхаген.

Манчестър Сити официално подаде жалбата си и обяви: Разполагаме с неопровержими доказателства

Юристите на Манчестър Сити възнамеряват да атакуват квалификациите за „фиктивни“ сделки в предстоящата апелативна процедура, като клубът продължава да твърди, че разполага с категорични и неопровержими доказателства за своята невинност. Докато тече обжалването обаче, работещите в клуба и в цялата структура на „Сити Футбол Груп“ понасят последствията от един от най-големите скандали в историята на световния футбол.

Спектърът от възможни наказания е драстичен – от изваждане от Висшата лига и изпадане в по-долна дивизия до отнемане на сериозен брой точки и колосални финансови санкции. Всяка от тези мерки крие риск от разрушителни последици за приходите на организацията и сигурността на работните места.

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Разговорите с редови служители показват преобладаващо усещане за тревога и напрежение. Мнозина признават, че темата е неизбежна в ежедневните разговори, но отказват публични коментари от страх от преки последствия и поради вътрешни забрани за изявления пред медиите. Повечето предпочитат да изчакат изчерпването на всички юридически процедури, преди да коментират ситуацията извън семейния си кръг.

В разпространено вътрешно видеообръщение след публикуването на доклада Феран Сориано се опита да внесе спокойствие. Той призна, че ситуацията може да действа разсейващо, но призова персонала да остане фокусиран върху задълженията си и грижата за голямото семейство на клуба.

Шеф на Ман Сити: Предоставихме неопровержими доказателства, че сме невинни

Мащабът на структурата е значителен: според последните официални отчети към 30 юни 2025 година „Сити Футбол Груп“ осигурява заетост на 2647 души (включително играчите) в своите 12 клуба, с годишен бюджет за заплати от 630,5 милиона паунда. От тях 670 души работят директно за „гражданите“ – 252 в спортно-техническия сектор и 418 в търговския и административния отдел. За голяма част от тези хора клубът не е просто работно място, а лична футболна страст, което прави удара от създалата се криза още по-болезнен.

Трансформацията на Сити след придобиването на клуба от собствениците от Абу Даби през 2008 година премина през очите на много служители, които работят на стадион „Етихад“ от години. През това време лоялността и доверието към ръководството се задълбочиха значително, като мнозина не са забравили подкрепата на клуба в критични моменти.

Манчестър Сити бе първият клуб от Висшата лига, който обяви, че няма да пуска в принудителен неплатен отпуск свои служители по време на пандемията от коронавирус. Бившият мениджър Пеп Гуардиола припомни този факт към края на миналия сезон, когато обясняваше силната си привързаност към клуба. Според критиците подобни жестове са били възможни единствено заради финансовите манипулации, за които независимата комисия вече постанови осъдително решение.

Гуардиола с обръщение покрай драмата с Манчестър Сити

Очаква се Гуардиола да присъства на трибуните на „Етихад“ за домакинския мач от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен на 14 октомври. Това ще бъде първият домакински двубой на тима след шокиращото решение на комисията. За испанския специалист това ще е първо завръщане в Манчестър, откакто се оттегли в края на миналия сезон след десетилетие начело на състава.

Планираното му присъствие на сблъсъка срещу френския гранд се разглежда от феновете и ръководството като категорична демонстрация на солидарност непосредствено след публикуването на съкрушителния доклад. Гуардиола, чието име носи северната трибуна на стадиона, вече изрази публично своята лоялност чрез публикация в Инстаграм: „Искам всеки един привърженик на Манчестър Сити по света да знае, че съм тук – повече от всякога. Винаги съм стоял, стоя и ще продължа да стоя зад моя клуб, зад собственика, председателя, изпълнителния директор Феран Сориано, футболистите, персонала, мениджъра Енцо Мареска и зад вас – нашата неповторима публика. Нека бъда ясен: ще преминем през това заедно. Обичам ви всички.“

Пеп Гуардиола изненадващо се завръща на “Етихад”, за да покаже подкрепата си към Манчестър Сити

Клубът вече подаде жалба, след като беше признат за виновен за нарушаване на над 100 финансови правила на Висшата лига. Сред служителите все още има голяма вяра в председателя Халдун Ал Мубарак, който преди обявяването на решението изпрати отворено писмо до феновете с уверение, че решимостта за доказване на невинността е непоколебима.

В кулоарите на клуба се правят паралели със събитията от февруари 2020 година, когато УЕФА наложи двугодишно наказание на Манчестър Сити за участие в Шампионската лига, но едва пет месеца по-късно санкцията бе напълно отменена от Спортния арбитражен съд. Част от персонала запазва оптимизъм, позовавайки се на този прецедент, докато други не крият притесненията си от сериозността на констатациите в доклада. В случай че текущото обжалване се окаже неуспешно, съществува вариант казусът да бъде отнесен и до Върховния съд.

Мареска ще обсъди с играчите ситуацията в клуба в четвъртък

Междувременно, новият мениджър Енцо Мареска и неговите възпитаници се подготвят за изключително враждебна атмосфера на „Анфийлд“, където в неделя гостуват на Ливърпул в първия си мач след разразилия се скандал. Мареска ще проведе разговор с отбора в четвъртък след завръщането на националните състезатели от международната пауза.

Близо 80 процента от настоящия състав на Сити бе привлечен след първоначалното повдигане на финансовите обвинения. Въпреки че средната възраст на полевите футболисти е между 24 и 25 години и мнозина от тях са свикнали с напрежението, предстоящите месеци ще бъдат огромно изпитание. Въпреки опитите на клубната управа да поддържа обичайния работен ритъм, „гражданите“ навлизат в безпрецедентен период на несигурност.

„Телеграф“

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Снимки: Gettyimages